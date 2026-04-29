Жан Рено издаде роман за отвлечените от Русия украински деца: "Дълбоко шокиран съм от мащаба на престъплението" (ВИДЕО)

29 април 2026, 12:00 часа 721 прочитания 0 коментара
Френският актьор Жан Рено издаде роман, озаглавен "L’Évasion" ("Бягството"), посветен на отвличането на украински деца от Русия, сподели той в интервю за "Télé 7 Jours". Книгата е публикувана от издателство "XO Éditions". Историята проследява Ема, бивша масажистка, наета от френската служба за външно разузнаване DGSE. Тя пътува под прикритие до Сибир, за да проникне в т.нар. "рехабилитационен лагер" за украински тийнейджъри и да документира престъпления, включително принудително задържане и идеологическа индоктринация.

Рено заяви, че е бил дълбоко шокиран от мащаба на престъплението, но е избрал да го разгледа чрез художествена литература, а не чрез политически изявления. "Когато чух за тази история, бях изключително шокиран. Смятах за лудост, че тези деца биват отвличани с цел промиване на мозъка", каза той.

Колко украински деца са отвлечени от Русия?

Изследователи от Йейлския университет установиха през юни миналата година, че Русия вероятно държи около 35 000 украински деца, считани за изчезнали. Според някои сведения част от тях са били осиновени от руски семейства, докато други са били прехвърлени във военни лагери или настанени в интернати.

Украйна потвърди незаконното депортиране на над 19 000 деца в Русия. Москва отрича обвиненията, като твърди, че става въпрос само за "стотици" деца. Украинският президент Володимир Зеленски заяви през декември 2025 г., че Украйна разполага със списък с около 500 отвлечени деца, включително местонахождението им в Русия. Същия месец Общото събрание на ООН прие резолюция, с която изисква Русия незабавно да върне всички насилствено депортирани украински деца. 

Повече от 2100 отвлечени деца са върнати в Украйна, включително 150 от началото на 2026 г., заяви наскоро Зеленски. В усилията за осигуряване на завръщането на децата участва и първата дама на САЩ Мелания Тръмп, чийто екип според информациите води преговори с руския диктатор Владимир Путин.

Яна Баярова
