България е почетен гост на Международния панаир на книгата в Солун

07 май 2026, 11:32 часа
Снимка: Министерство на културата/БТА
България участва като почетен гост в Международния панаир на книгата в Солун - едно от най-значимите литературни събития в региона, което тази година преминава под знака на културния диалог и литературния обмен между България и Гърция. По време на официалното откриване заместник-министърът на културата Виктор Стоянов приветства участниците и гостите от името на министъра на културата на Република България маестро Найден Тодоров.

"Литературата е една от най-мощните форми на културна дипломация. Тя изгражда доверие, насърчава разбирателството и създава трайни връзки между народите. Нашето присъствие в Солун е не само празник на българската литература – то е празник на трайното приятелство между България и Гърция", подчерта в изказването си по време на официалното откриване заместник-министър Стоянов.

Той отбеляза, че за България е привилегия да бъде фокусна страна на тазгодишното издание на форума, което "олицетворява духа на диалога и споделените културни хоризонти в нашия регион".

В словото си заместник-министърът постави специален акцент върху дълбоките и устойчиви литературни връзки между България и Гърция, изграждани десетилетия наред чрез поезия, проза и превод. Той припомни значимия принос на личности като Стефан Гечев и Георги Куфов за културния обмен между двете държави, както и присъствието на съвременни български автори като Георги Господинов, Яна Букова, Рене Карабаш, Теодора Димова и Елена Алексиева на гръцкия литературен пазар.

Специален акцент беше поставен върху ролята на преводачите като истински посланици на литературата и културния диалог. Беше отбелязано, че само през последните три години над 200 български заглавия са преведени на чужди езици, като повече от десет от тях – на гръцки език.

От името на министъра на културата маестро Найден Тодоров беше изразена специална благодарност към министъра на културата на Република Гърция Лина Мендони за подкрепата и ангажираността към развитието на културния обмен между двете страни, както и към организаторите на форума, гръцките издатели, преводачите, кураторите на българската програма и всички институции и партньори, допринесли за успешното участие на България.

На официалното откриване присъстваха председателят на Гръцката фондация за книги и култура Николаос Бакунакис, председателят на Международния изложбен и конгресен център на Солун (TIF-HELEXPO S.A.) Христос Цендемеидис, министърът на културата на Гърция Лина Мендони, заместник-министърът на вътрешните работи на Гърция с ресор Тракия и Македония Константинос Гюлекас, управителят на регион Централна Македония Атина Айдона, кметът на Солун Стелиос Ангелудис, генералният консул на България в Солун Антон Марков, писателката Теодора Димова и представители на литературните и културните среди на двете държави.

Централната тема на българското участие в тазгодишното издание на панаира е "Литература отвъд границите". А официалното откриване на българския щанд е днес, 7 май, съобщават от Министерството на културата.

Яна Баярова
