Абсурдно изхвърляне на боклуци в Созопол, кметът с призив (ВИДЕО)

Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев скочи срещу безразборното хвърляне на отпадъци в града, а не на обособеното за тази цел място - контейнерите за боклук. В социалната мрежа "Фейсбук", Янакиев посочи, че за пореден път се учудва защо трябва да се изхвърля всичко около казаните, а не в самите казани. "Този казан е полупразен, а този казан си е напълно празен", отчете Янакиев, като на видеото показва как около кофите за боклук има отпадъци, а те не се вътре в тях.

"Не вредим на никого освен на себе си, а лошият имидж не го правим на кмета или на някого друг, а го правим за Созопол като цяло", изтъкна кметът на Созопо.