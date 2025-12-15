Концертите от инициативата "Музикален Коледен Бургас" продължават с пълна сила. На 18 декември от 19:00 часа на сцената ще се насладим на музиката на Владимир Ампов - ГРАФА! Ще чуем емблематичните хитове – "Давам всичко за теб", "Ако има рай", "Невидим", "Вековна гора" и други. Изпълнител, който няма нужда от представяне, докосва и винаги оставя следа! Преди него от 18:00 часа ще видим група за синхронни пеене и танци – ЖЕСТИМ!

На 19 декември ще се насладим на музиката на ДИЧО и вечните хитове - "100 години", "Ледено момиче", "Ако някога", "Две следи" и много други. С него на сцената ще бъде и невероятния китарист Иван Йорданов-Чери. Преди него на сцената ще се качат груп Терпентина. Ще видим и чуем актьора Иван Юруков в различна светлина, заедно с неговите музиканти.

На 20 декември ще посрещнем невероятния Орлин Павлов и неговата група. Музикантите обещават невероятно шоу, не го пропускайте! Началото е в 19:00 часа. Преди него от 18:00 часа ще чуете бургаската група LEMON BOX.

21 декември групите отново са две. От 18:00 часа ще чуем "ЯСЕН И ПРИЯТЕЛИ", след тях от 19:00 часа ще чуем група SCARLET!

Това събитие е по инвестиция „Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 от 29.10.2025 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС.