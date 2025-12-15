Влекачи вече дърпат танкера "Кайрос" към Бургаския залив (ВИДЕО)

Танкерът "Кайрос" в момента се придвижва към Бургас, където ще бъде закотвен във водите на залива край града. Маневрата по изтеглянето му от района на Ахтопол е започнала в 9.45 ч., като в операцията участват три влекача. Преди това двете котви на плавателния съд са били освободени. Благодарение на авариен генератор с мощност 5 тона (на снимката по-долу) е възстановено електрозахранването на борда, а хидравличната система също е била пусната в действие.

Очаква се операцията по преместването да приключи около 20 ч. Какво ще се случи с танкера занапред предстои да бъде решено, като първо трябва да се установи кой е неговият собственик. В района на Бургаския залив вече е избрано подходящо място за закотвяне, където съдът най-вероятно ще остане за продължителен период. Още: Първи оглед: Важна информация за танкера "Кайрос", заседнал до Ахтопол

Как танкерът попадна в наши води?

Танкерът бе поразен при украински удари с морски дронове Sea Baby. Предполага се, че той е бил изтеглен на буксир от турски влекач в наши води. Заради това България изпрати запитване до Анкара защо и как корабът е оставен в българската част на Черно море, поискани бяха обяснения директно от посланика на югоизточната ни съседка. Турция обеща да провери случая, но посочи, че взаимоотношенията между танкера и влекача касаят частни фирми.

"Кайрос" е под санкции, тъй като е част от руския "сенчест флот", с който режимът на диктатора Владимир Путин избягва западните наказателни мерки. Още: На шестия ден гранична полиция се добра до танкера "Кайрос"

При атаката преди седмица Украйна порази още един кораб от "сенчестия руски флот" – Virat.