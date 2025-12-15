40% скок на данъците в Несебър, местните се вдигат на протест

Граждански протест организира Обществен съвет Несебър. Причината - готвено шоково увеличение на местните данъци и такси.

Демонстрацията е насрочена за утре, 16.12.2025 г. от 10:00 ч., пред зала "Мелсас" в гр. Несебър, преди началото на заседанието на Общинския съвет.

Местните хора са недоволни заради предложеното от кмета на Община Несебър значително увеличение на местните данъци, което към момента е преминало комисия към Общинския съвет и предстои да бъде разгледано и гласувано на сесия. Скокът на данъците е до 40%, уточняват организаторите.

Заявка за мирен протест

Протестът ще бъде мирен, организиран и открит за всички граждани, неправителствени организации и обществени групи, предаде Фокус.

Според недоволните проблемът не е само самата индексация, но и начинът, по който се разходват публичните средства в Община Несебър през последните години.

Гражданите са силно обезпокоени от множество примери за неефективни, непрозрачни и спорни разходи, които подкопават доверието в управлението и правят всяко увеличение на данъчната тежест социално и морално неприемливо, допълват от Обществения съвет.

