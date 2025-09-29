АЕГ „Гео Милев“- Бургас откри нов модерен СТЕМ център „Ученикът е всичко“

Учениците на АЕГ „Гео Милев“ – Бургас вече имат възможност да учат и творят в нов модерен СТЕМ център. Центърът, наречен „Ученикът е всичко“, бе открит официално в Европейския ден на езиците в присъствието на представители на най-важните институции в града. СТЕМ центърът е изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост и включва две основни направления: „Природни науки“ – с фокус върху предметите „Биология и здравно образование“, „Химия и опазване на околната среда“, „Физика и астрономия“ и „Дизайн и 3D прототипиране“ – осигуряващ модерна технологична база за обучение по графичен дизайн и иновативни учебни практики. СТЕМ центърът е изграден като многофункционално пространство, което позволява холистичен подход към обучението, трансфер на знания между различни предметни области и развитие на проектно-базирано обучение, включително с акцент върху чуждоезиковото развитие на учениците.

Кметът на Бургас Димитър Николов, който бе гост на събитието, приветства ръководството и ученици за новата придобивка на учебното заведение и подчерта значимостта на подобни проекти за развитието на образованието в града. Областният управител Владимир Крумов подчерта готовността на Областна управа да помага в такива важни за образованието проекти, а зам. директорът на Националния СТЕМ център арх. Делчо Делчев, изрази вярата си, че учители и ученици ще изпълнят със съдържание този СТЕМ център и ще го използват по предназначение.

Програмата на събитието включи музикално изпълнение на десетокласничката Александра Белчева и открит урок на тема „Създаване на пространство за устойчив начин на живот“, реализиран от екип от учители по природни науки, изкуства, графичен дизайн, математика и информационни технологии с активното участие на ученици от 11. клас.

Директорът на гимназията Жаклин Нейчева сподели, че новата СТЕМ среда е важна крачка по пътя на модерното европейско образование и доказателство за стремежа да се осигурят на ученици знания и умения, които ще им помогнат да се справят с предизвикателствата на съвременния свят.

На откриването на СТЕМ центъра присъстваха още заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, Жанета Димитрова - експерт по чужд език и майчин език в РУО - Бургас, проф. Станислав Симеонов от БДУ "Проф. д-р Асен Златаров", асистент Емил Марков от НХА, заметсник-директори, учители и ученици. Цветя и поздравления бяха поднесени от името на ръководството на ГЧИ „Васил Левски“, както и от името на ръководствата на Бургаски държавен университет „Проф.д-р Асен Златаров“ и Бургаски свободен университет.

С откриването на СТЕМ центъра АЕГ „Гео Милев“ затвърждава позицията си като иновативно училище, предлагащо качествено и съвременно образование, съчетаващо традиция, технологии и творчество.