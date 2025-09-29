Зафиров увери: Режим на водата във Велико Търново и областта няма да има

Режим на водата във Велико Търново и областта няма да има. Това увери вицепремиерът Атанас Зафиров, който е и председател на Националния борд по водите. Той и министърът на регионалното развитие Иван Иванов, както и на околната среда и водите Манол Генов участваха в работно заседание с кмета на Велико Търново Даниел Панов и кметовете на общините от Великотърновска област.

По думите на Зафиров проблеми с водоподаването в отделни населени места в областта има, но на този етап опасност от воден режим, подобен на този в Плевен и в Ловеч няма.

Всяване на страх и паника

Той посочи, че по темата с безводието във Великотърновска област има множество спекулации, които имат за цел да всяват страх и паника в хората и обслужват политически интереси и подчерта, че всяка политическа атака трябва да има някакви граници. "Когато безсмислено се всява страх, там където няма повод за такъв, се отклонява вниманието към реалните проблеми, които трябва да бъдат решавани", каза Зафиров.

Вицепремиерът подчерта, че превантивните стъпки за намиране на алтернативен водоизточник за региона се предприемат навреме. "Тук се работи усърдно по проекта язовир "Александър Стамболийски", който има добри показатели като качество на водата, да бъде алтернативен източник на водоподаване в региона", каза Зафиров и допълни, че това ще бъде една от темите в предстоящото заседание на борда.

Той подчерта, че държавата няма да допусне незаконно ползване на питейна вода, независимо как се казва инвеститорът, и дали става дума за ВЕЦ-ове, земеделски производители или промишлени предприятия. "Това е в обхвата на борда, който работи по установяването на всички проблемни точки", допълни той.

Според вицепремиера 200 млн. лв. за тази година и 350 млн. лв., включително европейски средства за следващата година, са предвидени за възстановяване на напоителните системи. Той уточни, че работата на борда върви в добър синхрон с местната власт, със законодателната власт и с Министерския съвет, който взима окончателните решения. Заседанието в сградата на Община Велико Търново продължава с участието на областния управител Юлия Ликоманова Мутафчиева, директора на ВиК „Йовковци“, народни представители от региона и други институции.