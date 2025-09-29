"Не може да се свалят дронове за 1000$ с ракети за 1 милион": Стратегиите на НАТО и новите технологии

НАТО не може да си позволи да сваля със скъпи ракети евтини руски дронове, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. Затова в следващите седмици и месеци Алиансът ще започне да разгръща нови технологии, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за агенция Bloomberg.

"Не е разумно да се свалят безпилотни летателни апарати на стойност 1000 или 2000 долара с ракети, които струват може би половин или 1 милион долара", заяви Рюте. Именно затова военното командване в Европа "бързо разработва" нови технологии, включително като се учи от украинците, добави генералният секретар на Алианса.

"Ще започнем да прилагаме нови технологии в следващите седмици и месеци, за да гарантираме, че освен с по-традиционните методи, разполагаме и с тези технологии за прехващане на дронове", каза още Рюте.

Генералният секретар отхвърли обвинението, че НАТО реагира твърде бавно на новата реалност на войната с използване на дронове. "Не мисля така, защото извличаме всички възможни поуки от войната в Украйна. Ще се адаптираме възможно най-бързо, а междувременно ако в нашето въздушно пространство има дронове, ние ще ги свалим", каза Рюте.

НАТО може да сваля руски изтребители

Що се отнася до нарушаването на въздушното пространство на НАТО от изтребители, Рюте подчерта, че военните на Алианса още от времето на СССР "се обучават и са подготвени за такива ситуации", а пилотите на НАТО през последните 50 години "знаят точно какво да правят".

"Те оценяват опасността и ако заплахата е такава, че сметнат за необходимо да свалят самолета, могат да го направят. Но могат и да решат, че няма непосредствена заплаха и да го ескортират извън нашето въздушно пространство", обясни Рюте.

През последните седмици се стигна до няколко инцидента с навлизане на руски дронове и изтребители във въздушното пространство на страни от НАТО. Първо най-малко 19 руски безпилотни летателни апарата пресякоха полската граница, като значителна част от тях долетяха от територията на Беларус. След това руски изтребители МиГ-31 навлязоха във въздушното пространство на Естония, а полската гранична служба съобщи, че руски военни самолети са прелетели на ниска височина над сондажната платформа Petrobaltic в Балтийско море. Последва и поява на руски военен самолет за комплексна разузнавателна дейност във въздушното пространство над Балтийско море.

Когато Турция свали руски изтребител

През ноември 2015 военновъздушните сили на Турция свалиха един от двата руски Су-24М, навлезли във въздушното пространство на страната. Тогава изтребителите участваха във военни действия в Сирия, откъдето и нахлуха в Турция. Патрулиращите F-16C на ВВС на Турция откриха огън, в резултат от което единият самолет бе свален и се разби на територията на Сирия, а другият напусна турското въздушно пространство.

