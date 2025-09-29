"НАТО за новини": Медиите по цял свят се обединяват срещу Google и AI

Когато изпълнителният директор на Financial Times това лято предложи на медийна конференция конкурентни издатели да създадат "НАТО за новини", за да засилят позициите си в преговорите с компаниите за изкуствен интелект, присъстващите реагираха с усмивки. Но думите на Джон Слейд, че сайтът му е отбелязал "внезапен и устойчив" спад от 25–30% в трафика от търсачките, веднага показаха колко сериозна е заплахата, която носи ИИ (изкуствен интелект, бел. ред.) революцията.

От трафик към "Google нула"

Търсенията в Google – компания, която държи над 90% от пазара – бяха гръбнакът на онлайн журналистиката в продължение на десетилетия. Новинарските сайтове оптимизираха заглавия и съдържание, за да заемат челни позиции и да привличат кликове. Още: Google отива на съд заради изкуствения интелект, намаляващ трафика към сайтовете

Сега обаче новата функция Google AI Overviews, която поставя резюме с отговори най-отгоре на страницата и често елиминира нуждата потребителят да отвори линк, заедно с новия AI Mode в стил чатбот, пораждат страхове от бъдеще на "Google нула" – свят без трафик от търсачките.

"Това е най-голямата промяна в търсенето от десетилетия", казва старши технологичен мениджър в медия. "Google винаги изглеждаше като постоянен фактор за издателите. А сега именно тази константа се трансформира напълно."

Драстични спадове на трафика

Миналата седмица собственикът на Daily Mail заяви в становище до британския регулатор CMA, че новите AI резюмета са довели до спад на трафика към сайта с цели 89%. Още: Напук на заплахите на Тръмп: Брюксел глоби Google с близо 3 млрд. евро

DMG Media, Guardian Media Group и Асоциацията на професионалните издатели (PPA) настояват Google да стане по-прозрачен и да предоставя данни за трафика, идващ от AI Overviews и AI Mode.

Издателите, вече притиснати от растящи разходи, падащи приходи от реклама, спад на печата и отлив на читатели, твърдят, че Google ги принуждава да сключват сделки за използване на съдържание в AI функции – или да рискуват да "изчезнат от всички резултати".

Освен финансовия натиск, стоят и проблеми с точността на ИИ. Въпреки че Google подобри качеството след скандалите с препоръки "да ядеш камъни" или "да слагаш лепило на пица", феноменът "халюцинации" остава. Системата понякога представя грешна или измислена информация като факт. Още: Meta сключи шестгодишен договор с Google за 10 млрд. долара

През януари Apple обеща да поправи AI функция на iPhone, която публикува фалшиви резюмета на новини на BBC с лого на корпорацията – включително неверни твърдения, че обвиняем в убийство се е самоубил и че Рафаел Надал е обявил, че е гей.

Позицията на Google

В блог публикация през август шефката на търсачката Лиз Рийд заяви, че AI функциите "носят повече заявки и качествени кликове".

"Данните опровергават трети страни, които неточно твърдят за драматични спадове", каза тя. Според Рийд трафикът към сайтовете като цяло е "относително стабилен", но промяната на потребителските навици води до спад за едни медии и ръст за други. Още: Страх: Тоталният контрол на "Биг Брадър" с марка "олигархията на Тръмп" превзема Германия

През последните години Google Discover, който предлага персонализирани статии и видеа, замени класическото търсене като основен източник на кликове. Но според експерти тази услуга носи повърхностен трафик и стимулира кликбейт съдържание, което е в разрез с дългосрочните стратегии на издателите.

Двойната атака на AI

В същото време издателите водят и битка срещу AI компании, които използват техните материали за обучение на езикови модели. Креативната индустрия настоява държавите да забранят използването на защитено съдържание без разрешение, за да не бъде "изсмукана стойността" от сектора за 125 млрд. паунда.

Някои медии – Financial Times, Axel Springer, Guardian и Schibsted – вече подписаха лицензионни сделки с OpenAI. BBC пък предприема действия срещу компании, обвинени в кражба на съдържание. Още: Заплаха за човечеството: Чатботовете опитват да се копират тайно и хванати на местопрестъплението отричат

"Това е атака от два фронта", казва медийният консултант Крис Дънкан. "Съдържанието се изземва за AI продукти без сериозно заплащане, а същевременно резюметата елиминират нуждата от кликване. Това е екзистенциална криза."

Реакцията на медиите

Издателите не само търсят сделки, правят съдебни искове и лобират за регулации, но и експериментират със собствени AI инструменти. Washington Post и FT вече пуснаха чатботи – Climate Answers и Ask FT – които отговарят на въпроси единствено със съдържание от техните архиви.

"Тенденцията е ясна – трафикът от всички платформи ще намалява", казва Кристоф Цимер от Der Spiegel. "Издателите, които не са изградили директни отношения с читатели и абонати, ще пострадат най-силно."

Експерти предупреждават, че следващата голяма битка няма да е за лицензи за обучение на AI, а за това кои компании ще доставят актуални новини на живо чрез моделите си. Това може да се превърне в пазар за милиарди.

"Не виждам да се мисли за потребителите", казва Садж Мерали от PPA. "AI има нужда от доверено съдържание. Въпросът е как да се осигури справедливо заплащане на издателите."