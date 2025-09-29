В Швеция заговориха за създаването на собствено ядрено оръжие

На фона на войната в Украйна и геополитическата нестабилност в Европа, в Швеция се разгаря дебат за това дали страната трябва да се опита да разработи собствено ядрено оръжие, независимо или съвместно с новите си европейски съюзници от НАТО. Изданието The Times припомня, че през 1956 и 1957 г. шведските власти тайно са извършили ядрени опити на военен полигон в Лапландия в подготовка за национална програма за ядрени оръжия. Дискусията засега остава спекулативна и няма доказателства, че правителството е сериозно настроено да разработва ядрени бойни глави, но дебатът вече е преминал в политическата сфера.

Богат опит

"Швеция отдавна има богат опит в ядрените технологии. Но политическата воля изискваше нещо различно. Мисля, че в тази ситуация всичко трябва да бъде на показ", каза Джими Окесон, лидер на десните "Шведски демократи", от чиято подкрепа зависи управляващата коалиция. Няколко седмици по-късно Роберт Далсьо, изследовател в Шведския институт за отбранителни изследвания, заяви по време на семинар, че "сега трябва да обсъдим независими ядрени оръжия с шведски компонент". Подобно мнение изрази и евродепутатът Алис Теодореску Маве, която смята, че Швеция трябва да има своята роля в обща европейска стратегия за ядрени оръжия.

Капацитет

Според изданието не е ясно дали Швеция разполага с технологичния или индустриален капацитет да създава ядрени оръжия без значителна помощ от съществуваща ядрена сила. Въпреки че страната разполага с шест атомни електроцентрали, осигуряващи почти една трета от електроенергията си, последната такава централа е построена преди 40 години.

"Това би бил много голям индустриален проект“, коментира Мартин Голиат, експерт по ядрени оръжия в Шведския институт за изследвания на отбраната. "Ще трябва да се развият много сфери, включително цялата инфраструктура за производство на материалите, необходими за ядрени оръжия, което би изисквало значителни инвестиции. Мисля, че намирането на необходимите ресурси би било практически невъзможно."

Ядрено възпиране в Европа

Швеция не е единствената европейска страна, която обмисля тези въпроси. Полският президент Карол Навроцки също изрази желание страната му да разположи ядрени оръжия, като той разчита на Франция за това. Премиерът Доналд Туск също намекна, че Полша може да обмисли разработването на собствени ядрени оръжия.

