Официално: Проевропейската формация взе пълно мнозинство в Молдова

Молдова ще продължава да прокарва проевропейска политика с цел членство в ЕС, след като Партията на действието и солидарността (ПДС/PAS), основана от президента на страната Мая Санду, си осигури пълно мнозинство в законодателния орган. На парламентарните избори, проведени на 28 септември, формацията печели 50,16% подкрепа, което я поставя в позиция на тотален контрол срещу проруските опозиционни блокове. С течение на вечерта PAS увеличаваше преднината си, след като зае първото място при 10% преброени гласове.

Сега, при 99,91% преброени бюлетини, е ясно, че промяна не може да има.

Още: "Молдова победи Русия": как преминаха историческите избори

Кой е в опозиция?

От резултатите, цитирани от сайта на молдовската Централна избирателна комисия, става ясно, че втора сила е прокремълският опозиционен Патриотичен блок. Той е съставен от четири проруски партии. Коалицията организира протест пред сградата на местната ЦИК с твърдения, че резултатите били фалшифицирани. Формацията печели 24,19% от гласовете: Свиреп изборен натиск от Кремъл в Молдова: Проевропейската PAS води в началото, краят предстои (ВИДЕО).

Блокът "Алтернатива" с лидери кметът на Кишинев Йон Чебан, бившият министър-председател Йон Кику, бившият главен прокурор и кандидат за президент Александър Стояногло и бившият президентски съветник Марк Ткачук е трети. Тази формация е също с прокремълски уклон. Стояногло се изправи срещу Мая Санду на последните за момента президентски избори, а "Възраждане" открито агитираше за него. "Алтернатива" събира 7,97%.

Още: Костадинов агитира за загубилия проруски кандидат за президент на Молдова: Той ни е сънародник

"Нашата партия" на Ренато Усатъй изпревари партия "Демокрация вкъщи" спрямо по-ранните резултати и сега е на четвърто място с 6,2 процента. "Демокрация вкъщи" с лидер Василе Костюк събира 5,62 процента. Тази формация се застъпва за обединение на Молдова и Румъния.

Няма друга формация, която да влиза в парламента, защото само пет партии и коалиции прескачат бариерата от 5%. Избирателната активност е 52,21%.

Още: Зеленски: Русия хвърли огромни средства, но не успя в Молдова

Как са разпределени местата в парламента?

Всичко това означава, че в 101-местния парламент мандатите са разпределени по следния начин:

PAS — 55 места

„Патриотичен блок“ — 26 места

„Алтернатива" — 8 места

„Нашата партия“ — 6 места

"Демокрация вкъщи“ — 6 места

⚡️ Moldova’s CEC announced the final election results. Who enters parliament?



✅ PAS — 55 seats

✅ “Patriotic Bloc” — 26 seats

✅ “Alternative” bloc — 8 seats

✅ “Democracy at Home” — 6 seats

✅ “Our Party” — 6 seats



What it means: PAS keeps an absolute majority — the pro-EU… pic.twitter.com/D71aeKGB4W — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2025

Още: Въпреки намесата на Русия, народът избра ЕС: Антонио Коща за вота в Молдова

Какво означава това?

Така проевропейският курс на реформи ще продължи. Проруският "Патриотичен блок" е в опозиция, но разполага със значителна формация.

Още: Нашата врата е отворена: Фон дер Лайен за проевропейския избор на Молдова

Гласуването беше широко възприето като избор между Брюксел и Москва. За ЕС това е облекчение - ще има стабилно, проевропейско правителство на източния фланг на съюза в критичен момент от войната в Украйна. Русия неведнъж е била обвинявана, че се меси във вътрешните работи на Кишинев, включително с мащабно купуване на гласове на президентските избори през есента на 2024 г., когато имаше и референдум "за" или "против" Молдова да впише в Конституцията си присъединяването към ЕС като основна цел. Общественото допитване бе с положителен резултат за проевропейски настроените молдовци, а Мая Санду запази поста си на държавен глава: Референдумът за ЕС в Молдова: Путин се скъса да купува гласове, но го биха с гол след 90-тата минута.