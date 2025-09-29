Войната в Украйна:

Официално: Проевропейската формация взе пълно мнозинство в Молдова

Молдова ще продължава да прокарва проевропейска политика с цел членство в ЕС, след като Партията на действието и солидарността (ПДС/PAS), основана от президента на страната Мая Санду, си осигури пълно мнозинство в законодателния орган. На парламентарните избори, проведени на 28 септември, формацията печели 50,16% подкрепа, което я поставя в позиция на тотален контрол срещу проруските опозиционни блокове. С течение на вечерта PAS увеличаваше преднината си, след като зае първото място при 10% преброени гласове.

Сега, при 99,91% преброени бюлетини, е ясно, че промяна не може да има.

Кой е в опозиция?

От резултатите, цитирани от сайта на молдовската Централна избирателна комисия, става ясно, че втора сила е прокремълският опозиционен Патриотичен блок. Той е съставен от четири проруски партии. Коалицията организира протест пред сградата на местната ЦИК с твърдения, че резултатите били фалшифицирани. Формацията печели 24,19% от гласовете: Свиреп изборен натиск от Кремъл в Молдова: Проевропейската PAS води в началото, краят предстои (ВИДЕО).

Блокът "Алтернатива" с лидери кметът на Кишинев Йон Чебан, бившият министър-председател Йон Кику, бившият главен прокурор и кандидат за президент Александър Стояногло и бившият президентски съветник Марк Ткачук е трети. Тази формация е също с прокремълски уклон. Стояногло се изправи срещу Мая Санду на последните за момента президентски избори, а "Възраждане" открито агитираше за него. "Алтернатива" събира 7,97%.

"Нашата партия" на Ренато Усатъй изпревари партия "Демокрация вкъщи" спрямо по-ранните резултати и сега е на четвърто място с 6,2 процента. "Демокрация вкъщи" с лидер Василе Костюк събира 5,62 процента. Тази формация се застъпва за обединение на Молдова и Румъния.

Няма друга формация, която да влиза в парламента, защото само пет партии и коалиции прескачат бариерата от 5%. Избирателната активност е 52,21%.

Как са разпределени местата в парламента?

Всичко това означава, че в 101-местния парламент мандатите са разпределени по следния начин:

  • PAS — 55 места
  • „Патриотичен блок“ — 26 места
  • „Алтернатива" — 8 места
  • „Нашата партия“ — 6 места
  • "Демокрация вкъщи“ — 6 места

Какво означава това?

Така проевропейският курс на реформи ще продължи. Проруският "Патриотичен блок" е в опозиция, но разполага със значителна формация.

Гласуването беше широко възприето като избор между Брюксел и Москва. За ЕС това е облекчение - ще има стабилно, проевропейско правителство на източния фланг на съюза в критичен момент от войната в Украйна. Русия неведнъж е била обвинявана, че се меси във вътрешните работи на Кишинев, включително с мащабно купуване на гласове на президентските избори през есента на 2024 г., когато имаше и референдум "за" или "против" Молдова да впише в Конституцията си присъединяването към ЕС като основна цел. Общественото допитване бе с положителен резултат за проевропейски настроените молдовци, а Мая Санду запази поста си на държавен глава: Референдумът за ЕС в Молдова: Путин се скъса да купува гласове, но го биха с гол след 90-тата минута.

