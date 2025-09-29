Войната в Украйна:

Очакват ни вълнуващи литературни премиери в програмата на "Синелибри" 2025

29 септември 2025, 12:39 часа 365 прочитания 0 коментара
Очакват ни вълнуващи литературни премиери в програмата на "Синелибри" 2025

Единадесетото издание на "Синелибри" по традиция ще предложи примамлива съпътстваща програма от кино-литературни срещи и събития. Сред гостите, с които зрителите на фестивала ще имат удоволствието да се срещнат на живо, са личности с многостранен талант и изяви в различни области на изкуството като Юнас Карлсон и Майк Дауни.

Юнас Карлсон, източник: "Синелибри"

Още: Извънреден интерес към Тони Сервило на "Синелибри": Ще има специална прожекция на "Божественият"

За 11 октомври от 19:30 ч. в кино "Одеон" е планирана кино-литературната среща с нашумелия шведски писател, драматург и актьор Юнас Карлсон. Известен с ролите си в Кралския драматичен театър в Стокхолм и с филмовите си участия, Карлсон ще представи в София романа си "Дъждовният човек", който вече има екранизация под режисурата на Ханес Холм с Роберт Густафсон в главната роля. Преведена на български от Стефка Кожухарова, тази затрогваща "история с розова градина" и сюрреалистичен привкус запознава читателите с Ингмар Карлсон, сърдито старче, което живее в малко провинциално градче в Швеция, не общува с никого и отказва да спазва неписаните правила на местната общност.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Кадър от филма "Стокхолмски истории", източник: "Синелибри"

Непосредствено след представянето на книгата ще бъде показан филмът "Стокхолмски истории" на режисьорката Карин Фален. Освен че е съавтор на сценария, Карлсон изиграва една от главните роли в тази пленителна хумористична драма, преплитаща съдбите на петима души. Билети за събитието може да си набавите оттук: https://epaygo.bg/7395974525

Още: Образцово италианско кино в рамките на "Синелибри" 2025

Специален гост на 11-ото издание на "Синелибри" е и Майк Дауни, водещият ирландско-британски филмов продуцент, публицист, университетски преподавател, председател на Европейската филмова академия. Дауни е носител на отличието офицер на Ордена на Британската империя, а през 2022 г. университетът "Уорик" му присъжда почетното звание доктор хонорис кауза за значителен принос към световното кино. В България е известен и като автор на приключенската мистерия "Златото на Истрия", книга първа от трилогията "Цветовете на Истрия".

Майк Дауни, източник: "Синелибри"

Тази есен Майк Дауни ще представи в София втората книга от поредицата, озаглавена "Истрия в черно". Една история за омразата, която покълва щедро в наранените сърца, и за нейната вечна съперница - прошката. Романът разказва за семейни загадки и тайни от миналото на едно хърватско семейство в три бурни исторически периода. Участта на тази фамилия е отражение на различните превъплъщения на една красива и изтерзана от човешки грешки страна и свидетелство за желанието на хората да вярват в нещо повече от тях самите. Премиерата на "Истрия в черно" ще се състои на 27 октомври от 18:00 ч. в One Gallery на ул. "Дякон Игнатий" 1а. Достъпът до събитието е свободен! 

Още: "Синелибри" 2025: Билетите за всички кинопремиери в София са в продажба

Майк Дауни пристига у нас и в качеството си на копродуцент на завладяващата биографична драма "Франц", дело на бележитата полска режисьорка и сценаристка Агнешка Холанд. Филмът представлява удивителен калейдоскоп от събития, фрагменти, сънища, писма и оцелели истории, от които изплува портретът на един от най-знаменитите творци на миналия век – Франц Кафка. 

Като влиятелен продуцент и уважаван председател на ЕФА Дауни ще се включи в панелните дискусии на Международния форум на литературните адаптации BOB 2025, който ще се проведе на 25 октомври. Гостите на форума ще имат ексклузивен достъп до премиерата на "Франц" в присъствието на Холанд, която ще се състои на 25 октомври от 19:00 ч. и ще бъде последванa от Q&A сесия с именитата режисьорка. Зрителите все още могат да си набавят билети оттук и от касата на кино "Люмиер".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
кино фестивали CineLibri Синелибри
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес