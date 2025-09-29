Властта доведе нови 400 литра вода в секунда в област Плевен (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

29 септември 2025, 12:37 часа 395 прочитания 0 коментара
Нови 400 литра вода в секунда са осигурени за област Плевен, докладва на премиера Росен Желязков Иваничка Райчева, управител на „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав. Той посети Плевен във връзка с режима на водата и безводието в областта. Посещението му идва след призивите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. Междувременно стана ясно, че към министър-председателя в Плевен ще се присъединят вицепремиерът и председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров, както и министрите на регионалното развитие Иван Иванов и на околната среда и водите Манол Генов.

"В момента караме вода от язовир "Горен Дъбник" по канал М2 през язовир "Долен Дъбник" и от тук през новия ясенски канал 200 литра в секунда и през новия водопровод, който направихме - още 200 литра в секунда. Тук на тази връзка, която се намираме даваме 400 литра в секунда за оросяване шахтовите кладенци на Долна Митрополия", уточни Райчева.

Тя допълни, че за Крушовица от "Горен Дъбник" по канал М1 и тази връзка се дават допълнително 150 литра в секунда.

Какво означава това за хората?

Премиерът Желязков отбеляза, че с това оросяване с 400 литра в секунда реално в Плевен ще влизат количества от 40 литра в секунда. "Да, резултатът е 40 литра в секунда, това е максимумът, кото може да бъде постигнат", обясни Ирена Георгиева от ВиК Холдинга. 

По-късно министър-председателят и местните власти отидоха на рововете, които оводняват група кладенци в Долна Митрополия. ОЩЕ: "Гражданите са принудени да търпят това, което е резултат от дълго време нищо правене": Говори кметът на Плевен

"Към 20 август водните количества бяха 120 литра в секунда, от сутринта количествата са 240, което означава, че имаме удвояване. В резултат на съвместните действия с "Напоителни системи" очакваме в рамките на до две седмици да достигнем 230-350 литра в секунда само от кладенците на Долна Митрополия", допълни Ирена Георгиева от ВиК Холдинга.

Тя уточни, че ВиК в момента е стартирало възстановяване на една помпена станция, която ще ползва река Вит за оводняване на тези кладенци и от там се очаква ефект от 60 до 80 литра вода в секунда за града.

Състоянието на язовирите

Стана ясно, че към момента язовир Сопот е 42% пълен. "Язовир "Горен Дъбник" можем да го пълним до 85%. Надявам се на есента и зимата да акумилираме допълнителни количества вода. Имаме достатъчно вода да прехвърлим в язовир "Горен Дъбник" и от там в "Долен Дъбник", за да не спира оросяването на шахтовите кладенци", заяви Иваничка Райчева. 

Местната власт уточни, че в следващите дни се очакват валежи между 40 и 60 литра, където се очаква по река Черни Осъм да дойдат нови количества. ОЩЕ: Зафиров увери: Режим на водата във Велико Търново и областта няма да има

 

Деница Китанова
