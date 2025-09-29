Войната в Украйна:

Караджов: Има уволнени за пооискания подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс

29 септември 2025, 12:42 часа 366 прочитания 0 коментара
Караджов: Има уволнени за пооискания подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс

Уволнени са служители от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА), поискали подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс. Това съобщи за БТА вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в отговор на запитване във връзка с медийни публикации за уволнени служители. По-рано от Институтът за пътна безопасност (ИПБ) изпратиха отворено писмо до министър Караджов, в което алармират за случай на корупция в ИААА.

ОЩЕ: Камиони на Роби Уилиямс жертва на корупция у нас: Твърдение на ИПБ

Корумпирани служители

"Двамата инспектори са дългогодишни служители, работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени. "Автомобилна администрация" оказа пълно съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София", посочва Караджов.

Министърът на транспорта и съобщенията обасни, че остава ангажиран с каузата да "изчисти системата от наследените корупционни практики". "И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи“, каза той. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: ИПБ за средната скорост: Хиляди нарушения, а нито един санкциониран

Припомняме, че Роби Уилямс пя пред повече от 40 000 души на Националния стадион "Васил Левски" в неделя вечерта. "България, вие ми дадохте всичко. Енергията ви, любовта ви, вниманието ви – всичко това се превръща в магия. Това е причината да продължавам да пея, да танцувам и да се боря с моите тревоги и страхове", каза британската попзвезда.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Роби Уилямс Гроздан Караджов подкуп информация 2025
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес