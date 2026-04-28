Гняс, чернота и мръсотия: Огромни петролни петна в Черно море при Туапсе (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

28 април 2026, 15:09 часа 357 прочитания 0 коментара
Снимка: Дигитален атлас - изображения от програма "Коперник", Sentinel-2
Екипът, които продължава да разчиства екокатастрофата в руското пристанище Туапсе, вече възлиза на 360 души и над 60 единици специализирана техника. Това съобщи в официалния си канал в Телеграм Кубанската регионална оперативна група. Според нейни данни, 7270 кубически метра замърсена почва и смес от вода и петрол вече са събрани. Припомняме, че тамошната рафинерия на "Роснефт" и самото пристанище бяха безмилостно бомбардирани от Украйна на няколко пъти, последният от които е пресен-пресен - в малките часове на днешното денонощие - Още: Има още какво да се руши: Украйна пак подпали рафинерията в Туапсе (ВИДЕО)

Основната работа по почистване е в ход на морския терминал, в река Туапсе и в района на централния плаж на града. Там се укрепват защитни конструкции и се монтират "петролни капани". Пет кораба от Руската морска спасителна служба също наблюдават морската зона постоянно.

Колко лошо е положението личи от сателитни снимки - петролни петна и то огромни вече личат в Черно море. Големината - един пиксел от тъмните ивици е равен на 10 метра, а става въпрос за стотици пиксели. Накъде ще отиде всичката тази мръсотия - предстои да видим - Още: Петролен дъжд, отровен въздух - няма проблем за туризма в Туапсе, твърди Руският туристически съюз (ВИДЕО)

СНИМКИ: Дигитален атлас - изображения от програма "Коперник", Sentinel-2. Снимка 1 е от 16.04.26 - показва непосредствените последници от първия украински удар с далекобойни дронове по рафинерията в Туапсе, снимки 2 и 3 са от 26.04.26 и показват последиците, след като имаше украински удар и на 20 април.

По-рано, офисът на Роспотребнадзор (Федерална служба за надзор върху защитата на правата на потребителите и човешкото благополучие) в Краснодарския край призова жителите на Туапсе да останат по домовете си, да държат прозорците затворени и да използват маски и респиратори, когато са на открито.

Ивайло Ачев
