Гняс, чернота и мръсотия: Огромни петролни петна в Черно море при Туапсе (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Екипът, които продължава да разчиства екокатастрофата в руското пристанище Туапсе, вече възлиза на 360 души и над 60 единици специализирана техника. Това съобщи в официалния си канал в Телеграм Кубанската регионална оперативна група. Според нейни данни, 7270 кубически метра замърсена почва и смес от вода и петрол вече са събрани. Припомняме, че тамошната рафинерия на "Роснефт" и самото пристанище бяха безмилостно бомбардирани от Украйна на няколко пъти, последният от които е пресен-пресен - в малките часове на днешното денонощие - Още: Има още какво да се руши: Украйна пак подпали рафинерията в Туапсе (ВИДЕО)
Ukraine carried out another drone strike on Russia’s Tuapse oil refinery, marking the third major attack this month.— Clash Report (@clashreport) April 28, 2026
The strike hit remaining fuel storage tanks, causing new explosions and large fires.
The facility was already heavily damaged.
New fires have been reported in Tuapse, Russia. Additional storage tanks caught fire. #Russia pic.twitter.com/fqpvCbSNc7— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 28, 2026
Основната работа по почистване е в ход на морския терминал, в река Туапсе и в района на централния плаж на града. Там се укрепват защитни конструкции и се монтират "петролни капани". Пет кораба от Руската морска спасителна служба също наблюдават морската зона постоянно.
Колко лошо е положението личи от сателитни снимки - петролни петна и то огромни вече личат в Черно море. Големината - един пиксел от тъмните ивици е равен на 10 метра, а става въпрос за стотици пиксели. Накъде ще отиде всичката тази мръсотия - предстои да видим - Още: Петролен дъжд, отровен въздух - няма проблем за туризма в Туапсе, твърди Руският туристически съюз (ВИДЕО)
СНИМКИ: Дигитален атлас - изображения от програма "Коперник", Sentinel-2. Снимка 1 е от 16.04.26 - показва непосредствените последници от първия украински удар с далекобойни дронове по рафинерията в Туапсе, снимки 2 и 3 са от 26.04.26 и показват последиците, след като имаше украински удар и на 20 април.
The General Staff of Ukraine has confirmed that the Ukrainian Defense Forces have struck the oil refinery in Tuapse for the third time this month. As a result of the previous two strikes, 24 storage tanks were destroyed and another 4 were damaged. The consequences of tonight's… pic.twitter.com/5ryFSt6TX5— WarTranslated (@wartranslated) April 28, 2026
По-рано, офисът на Роспотребнадзор (Федерална служба за надзор върху защитата на правата на потребителите и човешкото благополучие) в Краснодарския край призова жителите на Туапсе да останат по домовете си, да държат прозорците затворени и да използват маски и респиратори, когато са на открито.
Situation in Tuapse, Russia, after another Ukrainian drone strike. #Russia pic.twitter.com/Ru7E4gg0JN— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 28, 2026
