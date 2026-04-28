Украйна: Обхватът на ударите ни срещу Русия се е увеличил със 170% от началото на войната (ВИДЕО)

Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че обхватът на ударите срещу Русия се е увеличил със 170% от 2022 г. насам, достигайки рекордните 1750 км през 2026 г. с удара по нефтопреработвателния завод в Ухта, автономна република Коми. През февруари украинските сили извършиха атака с дронове с голям обсег - AН-196 "Лютий" или FP-2 - по рафинерията „Лукойл Ухтанефтепереработка“ в града. Регистриран беше пожар в инсталацията за сурова дестилация AVT.
Sentinel satellite images show a fire at the Ukhta oil refinery, reportedly at the AVT crude distillation unit. The unit is critical for operations, and shutdown for repairs is considered likely, as happened at the Volgograd refinery, Reuters reported earlier. #Ukraine https://t.co/TZVT8LCBPc pic.twitter.com/d9l8XW9emL— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2026
От военното министерство на Украйна посочиха в публикация в Telegram на 28 април, че само през март дронове са нанесли удари по 5 стратегически завода и 10 нефтопреработвателни съоръжения в Руската федерация.
Как се е променял максималният обсег на украинските дронове и ракети срещу Русия
Ведомството посочи и как през годините са се развивали ударите с максимален обхват:
- 2022 г., 650 км: Ударени са бомбардировачи Ту-95 във военновъздушната база „Енгелс-2“ в Саратовска област;
- 2024 г., 1200 км: Завод за производство на дронове „Шахед“ в икономическата зона "Алабуга", Република Татарстан;
- 2024 г., 1500 км: Рафинерията „Газпром Нефтехим Салават“.
- 2026 г., рекордните засега 1750 км: Нефтопреработвателната рафинерия в Ухта, Република Коми.
"Само през март тази година нашите дронове посетиха 5 стратегически завода и 10 руски нефтопреработвателни съоръжения. Географията на операциите обхваща територията от окупирания Крим до Ленинградска област", гласи съобщението.
"Ударите с дълъг обсег не са просто демонстрация на възможности. Това е начин да се лиши Русия от ресурси за настъпление и продължаване на войната", аргументират се от Министерството на отбраната в Киев.
Украинците не спират да удрят и наблизо - пак по петролни мощности в Краснодарския край на Русия. Вижте последствията от поредната атака срещу рафинерията в Туапсе:
More from Tuapse, round three. #Russia pic.twitter.com/ue6BmM68KU— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 28, 2026
Overview of Tuapse, Russia. According to Russian media: debris only damaged one tank. #Russia pic.twitter.com/tsVCkc3TUU— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 28, 2026
Ukrainian drones struck the Tuapse oil refinery in Russia’s Krasnodar Krai overnight, setting at least four tanks ablaze on the plant’s grounds. #Russia pic.twitter.com/yMs4D4mNVZ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 28, 2026
Военният министър на Украйна: През март дронове прехващачи свалиха рекорден брой руски безпилотни машини
Същевременно министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров заяви, че през март дронове прехващачи са свалили рекордните над 33 000 руски безпилотни летателни апарати от различни типове.
Той добави, че от началото на 2026 г. армията е получила два пъти повече дронове прехващачи, отколкото през цялата 2025 г.
Ukraine’s Defense Minister Mykhailo Fedorov said interceptor drones downed a record 33,000 plus Russian UAVs of various types in March. He added the military has received twice as many interceptor drones since the start of 2026 as in all of 2025. #Ukraine pic.twitter.com/3fo5mTivYn— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 28, 2026