България ни "открадна" 700 млн. евро: Руски генерал говори за среща на Радев с Путин, коментира ролята на Пеевски и Борисов

"Властта" и "българските олигарси" са "откраднали" 700 милиона евро от Русия по линия на тръбопровода "Южен поток", който така и не се реализира. Това заяви в интервю за "Дневен ред" руският бивш разузнавач ген. Леонид Решетников, който е считан за човека зад кандидатурата на Румен Радев за президент през 2016 г. (самият Решетников отрича). През 2014 г. България, при правителството на Пламен Орешарски, се оттегли от "Южен поток" - международен проект за пренос на природен газ от Русия, през Южна Европа, до Италия, чиято основна цел бе да осигури на руската държава алтернативно трасе за износ, заобикалящо Украйна.

Строителството му започна през декември 2012 г., но предизвика остри спорове, като у нас се заговори за мащабна корупция. В крайна сметка Русия изгради също с българско участие газопровода „Турски поток" - благодарение на правителството на Бойко Борисов и ГЕРБ. И до днес Москва пренася газ по него към страни като Сърбия и Унгария, за да проектира влияние в Европа дори в условия на пълномащабна война в Украйна.

Предполагаемият разговор между Путин и Радев: "Кога ще ми върнете 700-те милиона?"

Решетников беше попитан за предполагаемите 700 милиона евро на базата на интервюта на дългогодишния зам.-председател на ДПС Осман Октай. Той бе част от Инициативния комитет, издигнал Румен Радев за президент за втори мандат, но впоследствие се оттегли. През ноември 2023 г. Октай каза първо пред Actualno.com, че Радев му е разказал за своя среща с диктатора Владимир Путин в Сочи през 2018 г.

"На поредицата ми от срещи бях изненадан как той започна да ми говори как е отишъл в Сочи на среща с Путин. Путин, преди да стане от дивана да му каже "Добре дошъл", му е казал "Кога ще ми върнете тези 700 милиона?"", твърдеше Осман Октай, без да уточнява кога са се случили събитията. Среща на Радев и Путин в Сочи обаче имаше на 22 май 2018 година - тогава Кремъл официално отрече двамата да са си говорили за енергетика.

"Ето това е поведението на такива хора, диктатори, които си търсят средствата докрай като мафията. Всичко това изнервя нашето задкулисие, изнервя "Нефтохим", изнервя Доган със Сараите и ТЕЦ "Варна". Всичко това има отношение към процесите, за съжаление, в България, които се случват", смяташе през 2023 г. един от основателите на ДПС.

Леонид Решетников: Българските олигарси и властта откраднаха парите

Миролюба Бенатова и Генка Шикерова, които интервюираха Решетников на 27 април с основен акцент изборната победа на Румен Радев, припомниха всичко това и цитираха думи на Октай от друго интервю, според които Путин дори не станал от дивана, за да посрещне тогавашния български президент.

"Не, не знам. Не вярвам, че Путин може да не стане от дивана, когато види някакъв представител на друга държава, дори не и симпатична, приятна за Русия. Той е много възпитан човек и ако иска да направи нещо като забележка, намира и думи – не обижда човека. Мисля, че това е измислица за това, че не е станал от дивана", бяха думите на Решетников.

Само че за уж потъналите милиони той каза друго - първоначално на български език, който владее, а впоследствие с преливане към руски: "Вижте какво, просто ние знаем, че са откраднати. Да се върнат – никой в този свят не вярва, че нещо откраднато се връща. Ние не сме наивни, никой няма да ги върне. Но този факт, че е откраднато – помним, не можем да забравим просто така".

Първоначално той опита да заобиколи въпроса кой според Москва е откраднал парите, като каза, че политиката на България към Русия била „мръсна“ и „гадна“. Впоследствие обаче каза: "Трябва следствените органи да се занимават с това. Но (ги) откраднаха властта и българските олигарси".

Решетников не посочи кои според него са "крадците". "Не се занимавам толкова с България, за да знам кои са крадците. Русия малко се занимава с България, защото смята, че страната е в ръцете на Запада и самостоятелни политики на високо ниво няма, самостоятелни бизнесмени на високо ниво няма", твърди той в духа на руската пропаганда (генералът ръководеше институт под прякото подчинение на Путин, който поръча социологическото изследване за нагласите на българите преди президентските избори през 2016, когато Радев спечели за първи път).

Имената на Делян Пеевски и Бойко Борисов

Водещите припомниха на Решетников, че председателят на Надзорния съвет на фалиралата КТБ Цветан Василев директно свърза санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски с "Южен поток" преди години. "Попитайте си боса (бел. ред. - явно визира Пеевски) за това къде са отишли и как са разпределяни тези 100 млн. евро. Знам друго, че в базата, в свърталището на вашия бос, многократно са правени срещи в присъствието на българските участници в консорциума "Южен поток - България" и на руските такива", обърна се Цветан Василев към Хамид Хамид от ДПС по време на видеобрифинг през 2024 г.

Припомняме, че през 2014 година България се канеше да даде 100 млн. евро държавна гаранция за реализацията на "Южен поток". По това време обаче у нас дойдоха трима американски сенатори, сред които покойният вече републиканец Джон Маккейн, и тогавашният ни премиер Пламен Орешарски набързо замрази проекта.

"Аз нямам такава информация, не знам", каза Решетников за това дали има връзка между "Южен поток" и Пеевски. "Знам за ролята на Делян Пеевски като човек, който поддържа само антируски акции и правителства вече няколко години. Тук знаят за него - че има такъв деятел, който е напълно враждебен към Русия", допълни генералът.

Той каза, че преди това Пеевски "също беше враждебен" към Русия, "но не чак толкова. Все пак търсеше своето място в политиката. Няма големи изменения в неговата позиция. Стана по-арогантен".

В свое интервю през 2018 г. Решетников казва, че тогава правителството на Бойко Борисов прави всичко по силите си, за да подобри отношенията си с Русия, без да нарушава ангажиментите в ЕС и НАТО. Попитан кога лидерът на ГЕРБ е спрял да балансира, генералът отвърна, че това е станало в началото на най-новото десетилетие, "защото Западът, Европа искаше да прекрати това балансиране".

"И той практически прекрати балансирането. Не изглеждаше вече като човек, който иска да не разруши всички отношения с Русия. Последните 4 години той направо се намираше в твърда антируска позиция. Аз смятам, че много хора искат в България такива отношения с Русия – искат нормални или дори дружески отношения. Някои искат и съюз с Русия", заяви Решетников.

"Тук всички сме убедени, че зависимостта на България от Европа, от Съединените щати е толкова голяма, че трябва много смелост, храброст, за да се води независима политика", посочи генералът, следвайки наратива на Кремъл.

Бенатова и Шикерова му припомниха все пак, че преди Борисов да спре да балансира, направи възможен „Турски поток“, с което на практика беше един от евролидерите, отпушили възможността за нападение на Русия срещу Украйна заради заобиколните газови потоци. Решетников избегна конкретен отговор и каза: "Борисов все пак правеше полезни неща за България – те показваха, че той иска баланс в отношенията със Запада и Русия".

