Бургас триумфира на пролетния турнир по спортна стрелба

20 април 2026, 14:04 часа 368 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Бургаските стрелци триумфираха на пролетния турнир по стрелба, който се проведе в София. Стоян Пушков от спортен стрелкови клуб „Бургас“ завоюва златен медал на малокалибрен пистолет, като постави нов държавен рекорд във финала.

При жените, Адиел Илиева, също от Бургас, завърши първа в квалификациите на малокалибрен пистолет.

В дисциплината „Девойки до 21 години пистолет 10 метра“ Ангелина Малчева от Бургас спечели злато, а при жените Яна Митева, също от Бургас, завоюва бронзов медал.

 

Антон Иванов Отговорен редактор
