Евакуират ваканционно селище Елените (ВИДЕО)

Тече евакуация във ваканционно селище Елените. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областна управа-Бургас. Задействан е BG-Alert с указания за незабавна евакуация и качване на високо. Над 10 екипа на пожарната са на място. Областният управител на Бургас също пътува натам.

На помощ идват военни, водолази и хеликоптер от София.

Бедствено положение

По-рано на територията на община Бургас беше обявено частично бедствено положение. Заповедта е на кмета Димитър Николов. Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на Бургас, кварталите, рибарското селище "Ченгене скеле", село Маринка, вилна зона "Черниците".

Заради влошената обстановка с обилни валежи, силен вятър и блокирани участъци от пътната инфраструктура община Бургас обяви неучебен ден в няколко училища в града. Заповедта засяга конкретно Основно училище "Христо Ботев" в кв. "Победа", Професионалната гимназия по компютърни моделиране и иновации и Основно училище "Найден Геров" в комплекс "Меден рудник", както и Профилираната гимназия по романски езици "Г. С. Раковски" в центъра на град Бургас.

Бедствено положение беше обявено и в община Царево. Местната власт издаде препоръки към гражданите в региона като посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за пет часа са паднали 225 л кв./м. През морския град преминал и смерч.