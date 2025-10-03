Войната в Украйна:

Наводнения и пропаднал мост: Частично бедствено положение в Бургас (СНИМКИ)

03 октомври 2025, 10:21 часа 431 прочитания 0 коментара
Наводнения и пропаднал мост: Частично бедствено положение в Бургас (СНИМКИ)

Частично бедствено положение е въведено на територията на община Бургас. Заповедта е на кмета Димитър Николов. Това съобщиха от общинския пресцентър, цитирани от БТА.

Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на Бургас, кварталите, рибарското селище "Ченгене скеле", село Маринка, вилна зона "Черниците".

Снимка БГНЕС

Според данните на хидрометеорологичната станция в района на "Черниците" за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд. Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона. В квартал "Крайморие" количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище е 117 л/кв.м.

Още: Обявиха частично бедствено положение в Царево, пътят към село Изгрев е подкопан

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в квартал "Победа". Движението от комплекс "Меден рудник" към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на магазин "Мосю Бриколаж".

Снимка БГНЕС

Затворен е сухопътният достъп до рибарското пристанище "Крайморие", там има преобърнати 5 лодки.

Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони.

Още: Заради чаканото много лошо време на 3-ти октомври: Бивш екоминистър зове да се подготвим

Движението на автомобили в района на рибарското селище и "Черниците" е ограничено.

Снимка БГНЕС

Частичното бедствено положение ще бъде в сила до 6 октомври.

В обшина Царево беше обявено бедствено положение тази сутрин.

Още: Реки по улиците в няколко града: Щетите от бурята в Северозападна България (ВИДЕА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Бургас Наводнение частично бедствено положение информация 2025
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес