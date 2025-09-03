Идва най-зрелищното събитие на комедийното изкуство в Бургас

Театър, кино, цирк, улично изкуство, батъли по стендъп и още много атрактивни събития Ви очакват от 5 до 8 септември в сърцето на Бургас в рамките на първото издание на КАЛАТА – Фестивал на комедията и смеха.

Амбицията на събитието е да се превърне в своеобразен мост между поколения, сцени и жанрове, обединени от комедийно изкуство.

Фестивалът е посветен на 100 години от рождението на двама от най-обичаните български комедийни актьори - Георги Калоянчев и Георги Парцалев.

Фестивалът ще отдаде почит и на още един виден български автор отишъл си без време – писателят Алек Попов. В негова памет ще бъде прожектиран филмът „Мисия Лондон" на режисьора Димитър Митовски.

Събитията ще се проведат на открита сцена Охлюва и в Културен дом НХК, с вход свободен за всички посетители.

Програмата включва:

• Спектакли за деца - на сцена Охлюва;

• Филмови прожекции в Културен дом НХК - документални ленти за Калоянчев и Парцалев, съвременно българско кино и култови класики;

• Батъли по стендъп и вицове с водещ Даниел Петканов, с парични награди за най-добрите участници;

• Вечерни шествия на смеха - от Охлюва до НХК с мажоретки и духова музика;

• Специални събития в НХК - прожекция на дигитализираната версия на игралния филм „Бай Ганьо“ на режисьора Иван Ничев, постановката „Хайде да убием Матилда“ с участието на Асен Блатечки и Николай Урумов, най-доброто от „Пощенска кутия за приказки“ с поклон към Георги Калоянчев.

• Специален гост на фестивала ще бъде синът на Георги Калоянчев - актьорът Ивайло Калоянчев.

• Щанд с комедийна литература, включващ класически и съвременни автори в жанра хумор и сатира.

КАЛАТА е среща на поколения и жанрове - смях с дълбочина, традиция с новаторство. Входът е свободен, настроението - задължително.

Фестивалът се реализира от Община Бургас в подкрепата на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.

Бургас се готви за грандиозно начало на първото издание на Фестивала на комедията и смеха КАЛАТА, който ще се проведе от 5 до 8 септември. Откриването ще започне с пъстро карнавално шествие, тръгващо от сградата на Община Бургас и преминаващо през центъра на града. В него ще се включат акробати, мимове, хора на кокили, мажоретни състави, танцьори, духови оркестри и подвижни музикални хъбове – истински празник на улицата, който ще събере жители и гости на Бургас.

Най-голямата атракция ще бъде въздушен акробатичен пърформанс по фасадата на сградата на Общината – зрелище, което обещава да остави публиката без дъх. Водещ на фестивала ще бъде обичаният шоумен Даниел Петканов, който ще даде тон за настроение и смях още от първия ден.

„Идеята на фестивала е изкуството да не се представя само в залите, а да излезе и в уличните пространства. Това е естествен механизъм за привличане на различни публики и за въвличане на хора от всички възрасти в културния живот на града“, каза Диана Саватева, заместник-кмет „Култура“.

Сред интригуващите акценти в програмата са прожекциите на открито на бургаския плаж. /До моста/

„Този фестивал е сбъдната мечта. Винаги съм искал да реализирам проект, в чиято концепция е заложено комедийното изкуство, но и съдържание за деца. Амбицията ми беше той да обхваща различни изкуства – не само кино и театър, а и улично изкуство, пърформанси, цирк, стендъп и други формати. В КАЛАТА това вече е факт. Надявам се фестивалът да се превърне в традиция и да придобие международен облик, с панорама на творчеството на световноизвестни комедийни творци“, сподели на пресконференция днес режисьорът, продуцент и музикант Ники Урумов /‘‘Петя на моята Петя“./

„Освен че с ентусиазъм подкрепяме фестивала, още една причина той да се превърне в ежегоден и разпознаваем в националната културна карта е фактът, че Бургас има много знакови личности в сферата на културата“, допълни Весела Йорданова, Директор Дирекция „Култура и Връзки с обществеността“.

Специален момент в програмата ще бъде присъствието на Ивайло Калоянчев – син на легендарния Георги Калоянчев, който ще пристигне в Бургас заедно със своите внучки. Така първото издание на фестивала ще се превърне и в емоционална среща на поколения, обединени от любовта към комедийното изкуство.

Програмата на КАЛАТА включва театрални спектакли, филмови прожекции, стендъп батъли, улично изкуство и много други изненади. Фестивалът е посветен на 100 години от рождението на Георги Калоянчев и Георги Парцалев, както и на паметта на писателя Алек Попов.

Всички събития са с вход свободен, а настроението – гарантирано!