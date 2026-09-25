Кметът на Бургас честити на всички специалисти Световния ден на фармацевта.

"Уважаеми фармацевти,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод Световния ден на фармацевта – 25 септември!

За Бургас този празник има особено значение. Нашият град все по-ясно утвърждава своето място като център на образование, здравеопазване и подготовка на висококвалифицирани медицински специалисти. А фармацията е важна част от този процес.

С откриването на Факултета по фармация към БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас направи важна крачка към изграждането на ново поколение фармацевти, които ще получават своето образование тук, ще се развиват тук и ще могат да допринасят за здравето и благополучието на хората в нашия град и региона.

Това е инвестиция в бъдещето на Бургас – в младите хора, в науката и в здравеопазването. Вярвам, че развитието на фармацевтичното образование ще създава нови възможности за партньорство между университета, здравните институции, аптеките и бизнеса и ще превръща Бургас във все по-привлекателно място за професионално развитие в тази сфера.

Но зад всяка система стоят хората. Фармацевтите са сред най-достъпните здравни специалисти за гражданите и всеки ден съчетават професионални знания, отговорност и човешко отношение. Вашата работа изисква прецизност, постоянна квалификация и доверие – качества, които имат пряко значение за здравето на хората.

Пожелавам на всички фармацевти в Бургас здраве, професионално удовлетворение и успехи! На младите хора, които избират тази благородна професия, пожелавам увереност, любопитство и смелост да бъдат част от развитието на Бургас като модерен университетски и здравен център.

Нека заедно продължим да изграждаме град, в който знанието среща практиката, младите специалисти намират своето бъдеще, а здравето на хората остава най-важният ни приоритет.

Честит Световен ден на фармацевта!".