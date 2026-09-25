Църковен празник на 26 септември: Какво НЕ бива да се прави утре, вещае проблеми и нещастие в живота

26 септември е празникът на Свети апостол и епископ Йоан Богослов в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 26 септември - традиции, обичаи и забрани

Свети Йоан Богослов е един от дванадесетте апостоли на Исус Христос, известен още като „ученикът, когото Исус обичаше“. Той е син на Зеведей и Соломей и брат на апостол Яков Велики. Делото му е белязано не само от проповядването на Евангелието, но и от дълбока богословска мисъл, която оставя своя отпечатък върху християнската литература.

Той е роден в Назарет (точното място е неизвестно, но традиционно се смята, че е Галилея). Баща му, Зеведей, е бил рибар, а майка му, Соломия, е била ревностна и благочестива жена. Той е бил по-малкият брат на Яков, един от първите апостоли. Той и брат му са били наричани „синове на гръмотевиците“ заради ревностното си служение на Бога.

Йоан става един от първите ученици на Исус. Той присъства на ключови събития: Преображението Господне, Тайната вечеря и Страстите на кръста. Близостта му с Исус е особено забележителна: именно Йоан стои до Христос на кръста, когато Исус му поверява грижата за Пресвета Богородица.

След Възнесението на Иисус, той проповядва активно в Юдея, Мала Азия (днешна Турция) и на остров Патмос. Смята се, че е написал Апокалипсиса (Откровението на Йоан Богослов) на Патмос, по време на изгнанието си при император Домициан. Той посвещава значителна част от живота си на църковната организация и проповядване.

Свети Йоан е бил епископ на Ефес, където е ръководил местната християнска общност. Неговото служение се е отличавало с особена мъдрост и духовна дълбочина. Той е известен като защитник на чистотата на вярата срещу ересите на времето, особено гностицизма. Под негово ръководство християнската общност на Ефес се е укрепила и развила. Йоан Богослов е смятан за чудотворец. Приписва му се изцелението на болни и други знаци на божествена сила.

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Според преданието, той преживял много гонения, но починал от естествена смърт - единственият от апостолите, който не умрял мъченически.

Какво не бива да правите утре? Народните традиции съветват да се въздържате от веселба, консумация на алкохол и прекомерна консумация на храна на този ден, както и да боравите внимателно с остри предмети, за да избегнете нараняване. Според древните вярвания, човек трябва да избягва да работи в следобедните часове, тъй като това може да донесе сериозни проблеми. Сватбите също не се препоръчват на този ден, тъй като се смята, че брак, сключен по това време, ще бъде краткотраен и нещастен.

Какво можете правите утре? На този ден е добре да се ходи на църква, да се помолите за душите на починали роднини и приятели, както и да отидете на гробището. Почита се паметта на тези, които са загинали във вода, на починалите трагично, на мъртвородените или на починалите във война.