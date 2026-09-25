Руската армия превръща в пепел всичко, до което се докосне - за много хора вероятно тази истина би прозвучала като безпочвена "западна пропаганда", защото все пак Москва винаги се "притичва на помощ" на онеправданите и освобождава малцинствата от тежкия вражески "хомот". Примерите, доказващи това твърдение, обаче вече са многобройни - особено в Донецка област, където се водят най-тежките боеве във войната.

Билицко е в руини

Поредният такъв е село Билицко в Покровското направление - северно от Покровск, Мирноград и в непосредствена близост до Родинско (отново на север). Всеки може да разбере какво се е случило там от следните кадри - селището е изравнено със земята, следвайки съдбата на много други в Украйна:

Bilyts'ke... yet another frontline city ruined by Russia. So-called Russkiy Mir. #Ukraine pic.twitter.com/gi6gMKxoWc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 25, 2026

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Селцето се превърна в една от най-предните точки на украинската отбрана на Добропиля от юг - това сега е водещият сектор за руската армия, която фалшиво твърди, че е обкръжила града.

Геолокализирани видеокадри, доказващи това твърдение на руското военно министерство няма, но не пречи то да разгласява "красивите си доклади" с цел убеждаване на аудиторията на запад, че фронтът в Украйна се разпада и че няма смисъл от подпомагане на украинската армия, защото победата на Москва ще е неизбежна.

Добропиля е най-западната точка от първата линия на отбрана на украинския "крепостен пояс" в Донбас (Славянск – Краматорск) - намира се северно от град Покровск.

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