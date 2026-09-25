Грешка на големия фаворит в Баку завърза битката за титлата във Формула 1

Битката за титлата във Формула 1 далеч не е приключила, а Гран При на Азербайджан може да промени развоя на събитията. Големият фаворит Кими Антонели поднесе голямата изненада и приключи участието си в края на първата квалификация, а съотборникът му Джордж Ръсел се възползва по отличен начин от грешката му и спечели ползпозишън. Изглеждаше, че четири отбора ще се борят за първото място, но Ръсел подобряваше времето си с всяка обиколка в третата част от квалификацията и успя да извоюва огромна преднина от осем десети пред Шарл Льоклер от Ферари.

Ръсел ще стартира от полпозишън в Баку

Оскар Пиастри остана само на 0,001 секунди от монегаска на трето място, пред Исак Хаджар от Ред Бул и втория болид на Макларън с Ландо Норис, чиито колела блокираха в последната си обиколка, което му попречи да подобри времето си. Люис Хамилтън от Ферари се класира на 6-о място пред Пиер Гасли, Макс Верстапен и Карлос Сайнц от Уилямс, като извлече максимума от обширния пакет ъпгрейди на отбора. Франко Колапинто затвори Топ 10 за Алпин, след като се затрудни да запише представителна обиколка.

ОЩЕ: Формула 1 с авариен план: Легендарно трасе подготвя трибуните си за финала на сезона

Оли Беърман от Хаас пропусна с малко място в Q3 и завърши на 11-о място пред Лиам Лоусън и Алекс Албон. Естебан Окон зае 14-то място пред Арвид Линдблад от Рейсинг Булс, чието представяне беше засегнато от грешки, докато сблъсъкът на Антонели със стената в първия завой в края на първата сесия го остави далеч зад водещите си съперници на 16-о място. Въпреки че донесоха значителни подобрения на пистата в Баку, и двамата пилоти на Ауди отпаднаха още в първата част, водени от Габриел Бортолето на 17-то място, докато Нико Хюлкенберг завърши точно зад него.

Фернандо Алонсо от Астън Мартин беше следващият, след като претърпя силно блокиране на колелата, което го принуди да излезе в зоната за излизане от пистата, но тежка наказателна позиция на стартовата решетка заради нови компоненти на задвижващия агрегат ще го изпрати заедно с неговия съотборник Ланс Строл в последния ред. Това ще изведе двойката от Кадилак - Серхио Перес и Валтери Ботас, съответно на 19-о и 20-о място на утрешната стартова решетка. Надпреварата за голямата награда на Азербайджан ще се проведе в събота, 26 септември, от 14:00 часа българско време.

ОЩЕ: Революция във Формула 1: Променят дистанцията и правилата за състезанията