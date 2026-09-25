Фронт дами с нежни гласове и тежки рифове застават зад каузата срещу домашното насилие в Бургас

Осем метъл банди с фронт дами с нежни гласове и тежки рифове ще застанат зад каузата срещу домашното насилие на 3 октомври в Бургас. Първият социален GODDESS METAL FEST в България, ще превърне сцената на Летния театър от 15.00 до 23:30 часа в пространство за музика, солидарност и подкрепа към жертвите, преживели домашно насилие. Програмата ще представи различни направления на съвременната метъл музика, като акцентът ще бъде поставен върху силното присъствие на фронт дами – артисти с разпознаваеми гласове, сценична енергия и отношение към каузата на фестивала.

Идеята, програмата и обществената кауза на фестивала бяха представени днес на пресконференция с участието на заместник-кмета на Община Бургас по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, Цена Коев – певица, музикант и основен организатор на GODDESS METAL FEST, Дияна Видева – ръководител на Асоциация „Деметра“ и Росица Димова – секретар на Общинския съвет по наркотични вещества.

„Събитието е първият по рода си социален метъл фестивал, което има за цел да повиши осведомеността на проблемите за насилието и да подкрепи Асоциация „Деметра“, която управлява жертвите на насилие и трафика на хора. Групите са или изцяло със женски състав или с фронт дами, като по този начин отправяме силно послание в подкрепа на каузата“, заяви заместник-кметът Михаил Ненов.

GODDESS METAL FEST се организира от Община Бургас под мотото „ТИШИНАТА УБИВА. ГЛАСЪТ СПАСЯВА“ и поставя превенцията на домашното насилие в центъра на мащабния музикален формат с цел да насочи общественото внимание към необходимостта от навременна реакция, и подкрепа с хората, преживели насилие.

„Ние имаме много общо с тази кауза. Защо подкрепяме тази кауза с рок и метъл, защото е музика, която е пречупва статуквото. Искаме да вдъхновим тези жени, които имат такъв проблем, да знаят къде да отидат, да потърсят тези кризисни центрове и горещи телефонни линии. В повечето случаи те не знаят към кого да се обърнат за помощ. Не съм била жертва на домашно насилие, но всеки такъв случай се забива в сърцето ми като нож. С този фестивал искаме да свържем тези жени с хората, които могат да им помогнат“, разказа фронт дамата на българската метъл сцена и основен организатор на фестивала Цена Коев, която също ще участва във фестивала с нейната международна метъл банда.

Фестивалът подкрепя дейността на Центровете за жертви на насилие към Асоциация „Деметра“, които предоставят специализирана помощ, защита и възможност за ново начало на пострадалите.

„За нас е от изключително значение, че за първи път се обединяват културата и движението за подкрепа на жертвите на насилие. То е събитие за превенция на насилието във всичките му форми. Това ще даде възможност да ни бъде чут гласа чрез музиката“, сподели д-р Дияна Видева – управител на Асоциация „Деметра“.

На сцената на Летния театър ще се качат осем утвърдени групи и изпълнители от българската и европейската метъл сцена – Alterium, Tsena Koev, Ani Lo. Projekt, SEVI, The A.X.E Project, Bendida, Freija и Princess Vlad.

Основен медиен партньор на събитието ще бъде радио Z-Rock, а негов посланик ще бъде журналистът и музикален експерт Елена Розберг.

Организаторите посочиха още, че са избрали музиката като начин да се говори открито за домашното насилие, за да достигне посланието до повече хора и да се напомни, че мълчанието не е решение.

Със събитието Община Бургас отправя покана към жителите и гостите на града да бъдат част от инициатива, която използва силата на музиката, за да говори по една от най-тежките теми в обществото. Входът е свободен.

Повече информация за фестивала и програмата може да бъде намерена на: www.goddessmetalfest.com.