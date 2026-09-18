Свети Влас блокира пътя Бургас–Варна, искат нова пречиствателна станция

Жители на Свети Влас и представители на местния туристически бизнес излизат на протест заради проблема с пречистването на отпадните води. Недоволните ще затворят пътя Бургас–Варна от 9 до 9:30 часа с искане за изграждане на нова пречиствателна станция. От Инициативния комитет на жителите посочват, че протестът няма политически искания. Те настояват институциите да представят конкретен план и срокове за трайно решаване на проблема с пречистването на отпадъчните води.

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Припомняме, че на 12 август РЗИ затвори плажа в Свети Влас заради изпускане на непречистени отпадни води. Оттам насетне започнаха проблемите на местния бизнес.

„Протестът няма политически характер. Събрали сме се, за да изразим недоволството от проблема, който продължава вече дълго време. Преди 27 години пречиствателна станция „Елените” бива приватизирана. Предишни правителства са обещавали да предприемат мерки, а всъщност се стигна до една антиреклама, след като плажът ни беше затворен”, заяви кметът на Свети Влас Иван Николов в ефира на Нова телевизия.

„Когато по медиите беше съобщено, че има проблеми в района, веднага резервациите бяха отменени. Пикът на летния сезон е около 15 август, а новината излезе на 12 август. Имаме много големи загуби”, сподели представителят частен бизнес Стоян Неделчев.

Кметът настоя за решение и призова до 15 май 2027 г. проблемът да бъде отстранен.

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„В рамките на 2-3 месеца са предприети всички необходими мерки. Спешно беше извършен ремонт. Когато възникна проблемът в Свети Влас, само след седмица плажът беше отново отворен”, каза областният управител Дико Диков.

От ВиК-Бургас пък обявиха, че ще бъде изградена нова пречиствателна станция. „Започнали сме процедурата по обособяване и изработка на ПУП за изграждане на нова пречиствателна станция. Процедурите са доста дълги и затова ще са ни необходими около 2 години, за да стартираме проекта”, заяви директорът на дружеството в Бургас.