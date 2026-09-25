Признаха Манчестър Сити за виновен - участието на клуба във Висшата лига е под въпрос

Английският гранд Манчестър Сити е признат за виновен по всички, с изключение на едно, от многобройните обвинения, повдигнати срещу клуба във връзка с нарушаване на финансовите правила на Висшата лига. Според медиите на Острова и информация на "The Athletic", "гражданите" трябва да понесат отговорност по 114 от общо 115-е обвинения. Все още не са наложени санкции и се очаква клубът от Манчестър да обжалва решението. Възможните санкции срещу Сити могат да бъдат отнемане на точки, глоба без ограничение или дори изключване от Висшата лига.

Признаха Манчестър Сити за виновен в 114 от 115-е обвинения срещу клуба

Докато мачовете в английския елит продължаваха нормално на терена, изслушването и потенциалните му заключения се подготвяха зад кулисите, откакто обвиненията бяха обявени през 2023 година. Ман Сити беше обвинен през февруари същата година след четиригодишно разследване, като се твърди, че клубът не е предоставил точна финансова информация за периода от сезон 2009/10 до сезон 2017/18. Висшата лига също така обвини "гражданите" в неспазване на правилата на УЕФА за финансова справедливост в периода 2013/14 - 2017/18, както и относно печалбата и устойчивостта в периода 2015/16 - 2017/18.

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Изслушването най-накрая започна през септември 2024 година и продължи до края на същата година. По това време бившият мениджър на Сити Пеп Гуардиола заяви, че очаква с нетърпение разрешаването на въпроса. Испанецът не дочаква развоя на събитията, тъй като се оттегли от поста си след края на миналата кампания. Сега проблемите висят над главата на Енцо Мареска, но тепърва случаят ще се развива.

Това не беше и първият път, в който Манчестър Сити се сблъска с обвинения за финансови нарушения. През 2020 година клубът беше изключен от европейските футболни турнири за два сезона заради сериозни нарушения на правилата за финансова стабилност (FFP). По-късно забраната беше отменена от Спортния арбитражен съд (CAS), който също така намали съпътстващата глоба от 34 милиона долара на 11,3 милиона долара, като постанови, че Сити не е сътрудничил на УЕФА.

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