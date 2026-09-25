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Руското посолство в Сърбия: Всеки трети е свързан със службите

25 септември 2026, 17:11 часа 305 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Руското посолство в Сърбия: Всеки трети е свързан със службите

Всеки трети служител в руското посолство в Сърбия може да е свързан с разузнавателните служби, съобщи телеграм-каналът "Агенство". Най-малко 29 дипломатически служители (37,2%) в руското посолство в Сърбия от 78 са свързани с разузнавателните служби или може да имат връзки с тях, според данни от базата данни Rupep.org, анализирана от Агенцията. В посолството и търговската мисия работят 78 души. За сравнение, в България (население 6,7 милиона срещу 6,6 милиона на Сърбия) има 18 руски дипломати.

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Връзките

Деветнадесет служители са свързани с Министерството на отбраната и ГРУ. Шестима работят в офиса на военния аташе: 62-годишният аташе Генадий Можаев, 47-годишният военен и военновъздушен аташе Дмитрий Мокров и помощниците Александър Андреев, Александър Красий, Евгений Поляков и Александър Тихонов. Сред съветниците, свързани с ГРУ, са 52-годишният Валери Голованов, 48-годишният Виталий Зелински и 47-годишният Сергей Зубков. Голованов и Зелински са били регистрирани в  жилищни сгради, в които живеят служители на ГРУ. Зубков е използвал адреса „Хорошевское шосе“ 76б (щабквартирата на ГРУ).

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Първият секретар Юрий Бутков, на 42 години, е регистриран в Москва в сграда на улица „Гризо-Дубовая“, където се намират служебните апартаменти на ГРУ. Други двама първи секретари, 41-годишният Олег Дунаевски и 42-годишният Михаил Чижиков, също са били регистрирани в московски сгради, в които живеят служители на разузнаването. Съпругата на друг първи секретар, 54-годишният Дмитрий Сергеев, е получавала доход от военно поделение 44408 на ГРУ в Хабаровск.

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38-годишният втори секретар на посолството Сергей Камашев е бил регистриран във военно поделение 03113 (радиоцентърът на ГРУ). Друг втори секретар, 48-годишният Виталий Килунин, е използвал адреса на щаба на ГРУ.

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47-годишният аташе Вячеслав Дулкин е получавал доход от военно поделение 46188 на ГРУ и е посочил сградата на финансовия отдел на Московския гарнизон като свой адрес. Съпругата на друг аташе, 53-годишният Валери Равчеев, е използвала адреса на щаба на ГРУ. Друг аташе, 49-годишният Роман Шелковски, е регистриран в Балашиха, в район, където живеят военнослужещи и е служил в 176-та отделна свързочна бригада.

Служител на търговската мисия, 37-годишният Виталий Станевка, също е свързан с ГРУ. Той е използвал адреса на централата на ГРУ и е бил експулсиран от Швеция през април 2022 г. като оперативен служител на ГРУ.

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ФСБ 

СВР и ФСБ. 43-годишният съветник в посолството Александра Симонова е получавала доходите си в отдел 2320 на ФСБ. 42-годишният първи секретар Алексей Иваненко е получавал доходите си в отдел 71330 на ФСБ. Според изтекли данни Иваненко е работил и в отдел 33949 на СВР. През април 2022 г. той и други дипломати, заподозрени в шпионаж, са експулсирани от Хърватия.

43-годишният аташе на посолството Андрей Гринев е работил в Института по криптография, комуникации и информатика на Академията на ФСБ през 2017 г. 58-годишният съветник Сергей Исаев е регистриран в Москва в сградата на ведомството на СВР (https://theins.ru/politika/159026) на улица „Академик Анохин“. 34-годишният трети секретар Марк Плетньов е регистриран в микрорайон Ясенево в Москва, където се намира централата на СВР, а преди това е бил регистриран в Краснокаменск в Забайкалския край, където се е намирало военното поделение.

Други

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Някои служители нямат преки връзки с разузнавателните служби, но регистрираните им адреси, образование или предишна заетост дават основания да се смята, че може да са свързани. 57-годишният заместник-търговски представител Александър Восмирко е завършил Висшето гранично военно-политическо училище на КГБ. Според изтекли документи той притежава квалификацията „офицер с висше военно-политическо образование“. Работил е в „Рособоронекспорт“ и „Ростех“. Друг заместник-ръководител на търговската мисия, 41-годишният Александър Свигач, е служил в Аерокосмическите сили и е използвал адреса на Сигналния център, който е синтезирал отровите Новичок и епибатидин.

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Съпругът на 41-годишната първи секретар Наталия Клищенкова е работил за Федералната служба за охрана (ФСО) (той и съпругата му са в Сърбия). В Москва двойката е регистрирана в къщата, където живее съпругата на служител от ГРУ. Третият секретар на посолството, 40-годишният Евгений Дементиев, е работил за ФСО. 38-годишният аташе Дмитрий Поляков е завършил радиоинженерство, а в Москва е използвал адреси, регистрирани при други руски дипломати, свързани с разузнавателните служби.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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