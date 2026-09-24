Лесотехническият университет откри филиал в Бургас

* Бургас вече е университетски център и за подготовка на кадри в горското стопанство и ландшафтната архитектура. Лесотехническият университет официално откри днес своя филиал в Бургас и даде началото на академичната 2026/2027 година. Първите 18 студенти, приети във филиала, са от различни градове в страната и ще се обучават в две специалности – „Горско стопанство“ и „Ландшафтна архитектура“, с по 9 студенти във всяка.

С откриването на филиала Бургас разширява още повече профила си като университетски град и създава нови възможности за подготовка на специалисти в области, които имат пряко значение за развитието на съвременната градска среда, зелената система и устойчивото управление на природните ресурси.

На тържественото откриване присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, представители на областната и общинската власт, академичната общност, бизнеса, партньорски организации, преподаватели, настоящи и бъдещи студенти.

„Сега е лесно да се говори, когато вече филиалът е факт, но е хубаво да си припомним по какъв трънлив път минахме. Затова благодарността ми е към всеки един от тези хора, които помогнаха този филиал да се случи“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

Той подчерта, че филиалът в Бургас е първият на Лесотехническия университет извън София и изрази удовлетворение, че качественото образование и експертизата на университета вече ще бъдат достъпни и в морския град.

„Благодаря на ректора за това, че беше до мен във всички тези усилия, които положихме за създаването на филиала, на цялото академично ръководство, защото знам, че когато се вземаше решението, цялото академично ръководство гласува единодушно. Благодаря и на бургаския бизнес, който изключително много се включи и помогна“, каза Димитър Николов.

Кметът акцентира и върху реалните възможности за професионална реализация, които очакват първите студенти. Част от тях вече имат подписани договори и получават стипендии от бургаски компании.

„Аз не се притеснявам за реализацията на младите студенти, защото само Община Бургас тази година търси пет нови ландшафтни архитекти, догодина може би ще бъдат седем. Така че ние също се включваме към потребителите на тези професии“, посочи кметът.

Той отправи и конкретно очакване към Лесотехническия университет – развитието на филиала да продължи с разкриването на нови специалности.

„Сега започваме с две, но моля ви догодина по това време тук да има поне още две нови специалности“, заяви Димитър Николов.

Специална благодарност той отправи към ректора на Софийския университет проф. Елиза Стефанова за подкрепата в предишното ѝ качество като ръководител на Агенцията за акредитация и приноса й в бързото придвижване на необходимите документи.

Ректорът на Лесотехническия университет доц. д-р Христо Михайлов приветства първите студенти и подчерта, че университетът застава зад тях през целия процес на обучение.

"Академичното ни ръководство, както и всички наши преподаватели няма да жалят сили, знания, време, за да бъдат заедно с вас през целия процес на обучение. Нашият университет е гарант за качествено обучение, за отлична реализация в практиката“, заяви ректорът на Лесотехническия университет доц. д-р Христо Михайлов.

По думите му Лесотехническият университет е с утвърден авторитет в България и чужбина и с висока реализация на своите възпитаници.

Първокурсниците бяха приветствани и от представител на студентската общност, определящ откриването на филиала като начало на нова глава в историята на Лесотехническия университет.

С новия филиал Бургас продължава да развива своята университетска екосистема и да привлича обучение в професионални направления, за които има реална потребност от кадри. Партньорството между университета, Община Бургас и местния бизнес създава възможност още по време на обучението студентите да се срещат с практиката и потенциалните си бъдещи работодатели.