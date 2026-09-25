Българският саботаж в Германия: Разследващите свързаха "аматьорското изпълнение" с руското разузнаване

В нощта на 3 септември две запалителни устройства бяха хвърлени от движеща се кола към строителна площадка в източната част на Мюнхен. Площадката се намира в непосредствена близост до централите на технологичните и отбранителни компании Rohde & Schwarz и Helsing. Производителят на дронове Helsing доставя оборудване на украинските въоръжени сили. Това бе вторият атентат в Германия за последния месец след неуспешната атака с дрон срещу украински самолет на гражданското летище в Лайпциг на 4 август.

Последвалият пожар беше бързо потушен, а второто запалително устройство беше обезвредено. Мъж и жена - и двамата български граждани - бяха арестувани като заподозрени. Според информация, получена от местното издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) от източници в службите за сигурност, се смята, че задържаните принадлежат към екип на руската разузнавателна служба ГРУ, действащ от Словакия.

Около инцидента беше излязла и медийна информация, че е арестуван още един българин в Германия за саботаж, което обаче не е официално потвърдено: Трима, а не двама българи, са арестувани заради саботаж в Германия: Ефектът на войната на Путин.

ГРУ: Специалните сили на Русия за саботаж, разузнаване и тайни операции

Разследващите смятат, че зад атаките в Лайпциг и Мюнхен стои един и същ извършител - руската военна разузнавателна служба. ГРУ се счита за особено ефективно оръжие в хибридната война на Москва срещу западните демокрации. Силите за сигурност я считат за отговорна за многобройни актове на диверсия в Германия, Полша, балтийските държави и други страни от ЕС. Властите смятат, че ГРУ е изградила мрежа в цяла Европа, която използва за извършване на все по-голям брой атаки от началото на тази година. Въпреки че отделните операции се различават, всички те имат един общ елемент - използването на взривни вещества, запалителни устройства или оръжия.

Целта е да се прекъснат транспортните маршрути за военни стоки към Украйна. Това има за цел да окаже натиск върху Германия и други европейски държави да намалят или прекратят военната си подкрепа за Киев. Атаките срещу оръжейни компании, произвеждащи за Украйна, като тази в Мюнхен, служат на същата цел. В Лайпциг дрон, натоварен с експлозиви, трябваше пък да унищожи паркиран украински транспортен самолет „Антонов“.

ГРУ разполага с техническите, кадровите и организационните възможности за подкрепа на такива операции. Разследващата агенция разполага също така със специални сили за разузнаване, тайни операции и саботаж. Особено известна е единица 29155. През декември 2024 г. Европейският съюз я включи в своя режим на санкции, като я обвини в убийства, бомбени атентати, кибератаки и операции за дестабилизация.

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Поделение 29155: Гебрев, Скрипал, взривове във Врбетице и ново усъвършенстване

Сред най-зрелищните операции на тази единица са атаката през 2018 г. срещу агента Сергей Скрипал и дъщеря му в Солсбъри (Англия), при която е използван нервнопаралитичният агент „Новичок“, както и опитът за отравяне на българския търговец на оръжие Емилиан Гебрев през 2015 г.

Взривовете през 2014 г. в два склада за боеприпаси във Врбетице, Чехия, довели до смъртта на двама души, също се приписват на единица 29155. Тази единица е свързвана и с неуспешен опит за преврат в Черна гора през 2016 г., както и с кибератаки срещу Украйна и САЩ през последните години.

Според службите за сигурност ГРУ наскоро е повишило професионализма си и е усъвършенствало единица 29155. Отговорност за операциите понастоящем носи отделът за специални задачи на ГРУ (DSS). Той координира операциите и за тази цел е изградил логистична мрежа в цяла Европа.

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Последните атаки се извършват от екипи, съставени от специалисти от различни подразделения на ГРУ. Смята се, че екипът на ГРУ, който е планирал и изпълнил неуспешната атака с дрон срещу летището в Лайпциг, се ръководи от щатния офицер от ГРУ Денис Смолянинов. Според център "Досие" – изследователска платформа, ръководена от бившия руски олигарх Михаил Ходорковски - Смолянинов е ръководител на саботажните операции в ГРУ.

Екипът на ГРУ в Словакия и "аматьорското действие" на българите

Същевременно се смята, че втори екип на ГРУ е действал в Словакия. Неговата мисия е била да извърши саботажни действия там и в Мюнхен. В Словакия е бил предотвратен пожар - целта е била фабриката на украинската отбранителна компания Skyeton в Ханишка, близо до Прешов. От 2024 г. тя произвежда разузнавателни дронове за Украйна.

На 25 август в Словакия бяха арестувани като заподозрени гражданин на Латвия и гражданин на Украйна. Втори латвиец, на 26 години, беше арестуван малко по-късно в Хамбург и екстрадиран в Словакия.

Снимка: Getty Images

Атаката в Мюнхен беше осъществена, но щетите останаха ограничени, тъй като предполагаемите извършители са действали аматьорски, пише FAZ, позовавайки се на информация от свои източници. Властите са убедени, че арестуваните български граждани са вербувани съучастници, т.нар. агенти от ниско ниво.

Тези помощници се наемат, след като държавите членки на ЕС експулсираха стотици руски разузнавачи, дегизирани като дипломати, след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Това направи директните операции на щатни служители на ГРУ в Европа трудни или прекалено рисковани. Оттогава ГРУ вербува лица чрез услуги за съобщения като Telegram. Те са необучени и обикновено получават определена сума пари в криптовалута. Могат да бъдат симпатизанти на Русия, дребни престъпници или дори бивши членове на руски наемнически групи. Често това са просто хора, готови да се включат в дадена операция за бърз доход.

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Екипите на ГРУ се сформират в зависимост от мисията и целта. Ако се предвижда поставянето на взривно устройство с помощта на дрон, екипът трябва да реши колко взривно вещество е необходимо. Трябва също така да определи капацитета на полезния товар, с който дронът следва да разполага, за да пренесе взривното вещество до целта. Накрая, трябва да планира как отделните компоненти ще бъдат транспортирани до целевата страна за провеждането на атаката. За тази цел ГРУ разчита и на съдействието на други разузнавателни служби като руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) или на свързани с нея мрежи.

Ръководството на Кремъл определя насоките

Подготовката за такива операции може да отнеме месеци, а понякога и години. Според западни разузнавателни служби понякога има политически указания директно от президентската администрация на Владимир Путин – например да се изясни до определена дата дали концепцията за дадена операция се е оказала реалистична, или докога трябва да се проведе.

Не всичко се контролира от щаба в Москва, тъй като ГРУ разполага с няколко други центъра. Според проучвания на източноевропейски медии важен обект за руското военно разузнаване се намира в Калининградска област - руския ексклав между Полша, Литва и Балтийско море. 390-та специална разузнавателна част на Балтийския флот е разположена в село Парусно, близо до военноморската база в Балтийск. Твърди се, че тази част обучава личен състав за тайни операции, разузнаване и саботаж зад вражеските линии. Местоположението се счита за аванпост в близост до източния фланг на НАТО.

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За да запазят в тайна плановете си за саботаж, руските разузнавателни служби използват криптирана комуникация, мобилни телефони с еднократни SIM-карти и посредници. Те прилагат и методи, вече познати от времето на Студената война - така наречените „мъртви кутии“ и скрити тайници. Това са старите инструменти на КГБ, които самият Путин е усвоил по време на престоя си в съветските тайни служби. Такива процедури са станали известни във връзка с руските елитни агенти, които живеят напълно тайно в чужбина под измислени самоличности. Те се ръководят от руската Служба за външно разузнаване (СВР).

Дронът от Лайпциг е бил скрит в подземен склад

Взривният дрон, използван в Лайпциг, е бил скрит в подземен склад, установили са журналистите от FAZ. Както друга авторитетна германска медия - Zeit - съобщи по-рано, предполага се, че той се намира в отдалечена област близо до Мерзебург. Според информациите разследващите са открили там части от дрона и взривни вещества.

В подземни скривалища могат да се скриват и оръжия. Например през лятото на 2025 г. служители на вътрешното разузнаване в Германия откриха скривалище в гора на границата между Берлин и Бранденбург. То съдържаше два заредени пистолета и боеприпаси, очевидно съхранявани „за извършване на планирани атаки“, както заяви през август федералният министър на вътрешните работи Александър Добриндт.

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Оръжията бяха унищожени и оставени в скривалището, което впоследствие беше поставено под техническо наблюдение. В Румъния беше арестуван заподозрян, за когото се смята, че е създал скривалището.

Оръжията, съхранявани на такива места, могат да бъдат използвани за целенасочени убийства, както в случай с убийство в Тиргартен през 2019 г. Днес службите за сигурност разглеждат предимно ръководителите на оръжейни компании като потенциални цели за атентати. През 2024 г. стана известно, че е бил предотвратен атентат срещу главния изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер. Оттогава той е сред най-охраняваните лица в Германия. Заплахите срещу оръжейните компании също са част от психологическата война на Кремъл.

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