Моуриньо разкри по каква причина се е върнал в Реал Мадрид и как се справя с "кралската" съблекалня

След няколко сезона без трофеи в Реал Мадрид Флорентино Перес трябваше да вземе важно решение през лятото за това как да продължи развитието на клуба. Той се обърна към познато лице - Жозе Моуриньо, който по това време беше в Бенфика. Завръщането на португалския мениджър на "Сантяго Бернабеу" донесе смесени емоции сред феновете. Сега самият той сподели причината отново да застане начело на "кралския" тим.

Моуриньо разкри защо се е върнал в Реал Мадрид

Моуриньо обясни защо се е завърнал в Реал Мадрид и даде интересен поглед върху стандартите, които сега изисква от съблекалнята, пълна с някои от най-големите имена във футбола. В интервю за подкаста "Bet It Drives" той разкри, че клубът се е обърнал към него след два разочароващи сезона, защото е искал той да поведе отбора към нов дългосрочен период на успехи.

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"Върнах се, защото клубът искаше да се върна. Имаме нужда от теб, за да се възстановим. Имаме нужда от теб, за да започнем отново едно невероятно десетилетие, каквото клубът е имал", каза Моуриньо, като обясни, че отношенията му с Реал са останали близки от напускането му през 2013 година. Клубът не се е обърнал към Моуриньо само с цел подобряване на резултатите. В испанската столица искаха човек, способен да възстанови стандартите и да възроди културата на победата.

Първото изискване на Моуриньо към играчите му

След това Моуриньо говори за своята философия и за това, което очаква от играчите си: "Не ме предавайте. Когато казвам "не ме предавайте", имам предвид, разбира се, футбола. Не ме предавайте и аз винаги ще бъда до вас." За Специалния да си играч на Реал Мадрид не може да бъде професия, която започва на тренировката и свършва, когато играчът напусне Валдебебас. Ангажиментът трябва да се простира и в ежедневието. Това очакване определя и отношението му към излизанията на играчите по време на сезона. Той позволява на футболистите да се позабавляват отвън само във вечерите след мачове.

Посланието на Моуриньо е ясно и просто. Той приема, че играчите му имат личен живот извън футбола, но стандартите, които очаква от тях да спазват, са много високи. Опитният специалист беше също толкова ясен, когато обсъждаше как се справя с големите личности в "кралската" съблекалня. Притежаването на изключителен талант не дава право на играч да се поставя над групата. "Всеки, който създава проблеми заради егото си, не е суперзвезда. Когато егото е по-голямо от таланта, за мен те не са суперзвезди", категоричен е Моуриньо. Той затвърди позицията си, като ясно посочи, че не прави никакви изключения от стандарта, установен в съблекалнята му.

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