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Имало 29 души на борда: Ферибот се запали до Миконос (ВИДЕО)

25 септември 2026, 17:07 часа 334 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Ивайло Ачев
Имало 29 души на борда: Ферибот се запали до Миконос (ВИДЕО)

Пожар избухна в петък на палубата на ферибот с 29 души на борда в централната част на Егейско море, съобщиха гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на властите. Бреговата охрана съобщи, че пожарът е започнал, докато корабът „Blue Carroier II“ под гръцки флаг, с близо 200 камиона и автомобила на борда, е плавал северно от остров Миконос, пише още гръцкото издание. 

Има ли пострадали?

Пет лодки на бреговата охрана бяха изпратени на мястото, заедно с три противопожарни кораба, влекачи и други плавателни съдове.

 Никой на борда не е пострадал и всички са били прехвърлени с друг кораб до близкия остров Тинос. 

 

Скорошни инциденти с ферибот

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Припомняме, че в края на август десетки хора бяха обявени за мъртви досега, след като ферибот, превозващ общо 267 пътници, се преобърна край бреговете на окупирания от Турция Северен Кипър. През юли пътнически ферибот се сблъска с товарен кораб в залива Суда при гръцкия остров Крит. При този инцидент сблъсъкът, не е довел до пострадали или замърсяване на морската среда. И на двата кораба, които са били отведени в пристанището, е било забранено да плават до извършване на проверки от властите и издаване на удостоверения за плавателна годност. ОЩЕ: Катастрофа в морето: Ферибот се удари в товарен кораб (ВИДЕО)

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Пожар Ферибот Гърция Миконос
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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