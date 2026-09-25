Имало 29 души на борда: Ферибот се запали до Миконос (ВИДЕО)

Пожар избухна в петък на палубата на ферибот с 29 души на борда в централната част на Егейско море, съобщиха гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на властите. Бреговата охрана съобщи, че пожарът е започнал, докато корабът „Blue Carroier II“ под гръцки флаг, с близо 200 камиона и автомобила на борда, е плавал северно от остров Миконос, пише още гръцкото издание.

Има ли пострадали?

Пет лодки на бреговата охрана бяха изпратени на мястото, заедно с три противопожарни кораба, влекачи и други плавателни съдове.

Никой на борда не е пострадал и всички са били прехвърлени с друг кораб до близкия остров Тинос.

A Fire broke out on the Greek-flagged car ferry Blue Car Carrier II north of Mykonos. The vessel had 29 people on board and nearly 200 trucks and cars. No injuries were reported, and passengers were being transferred to the nearby island of Tinos. https://t.co/Mmv80IRuqX — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

Скорошни инциденти с ферибот

Припомняме, че в края на август десетки хора бяха обявени за мъртви досега, след като ферибот, превозващ общо 267 пътници, се преобърна край бреговете на окупирания от Турция Северен Кипър. През юли пътнически ферибот се сблъска с товарен кораб в залива Суда при гръцкия остров Крит. При този инцидент сблъсъкът, не е довел до пострадали или замърсяване на морската среда. И на двата кораба, които са били отведени в пристанището, е било забранено да плават до извършване на проверки от властите и издаване на удостоверения за плавателна годност. ОЩЕ: Катастрофа в морето: Ферибот се удари в товарен кораб (ВИДЕО)