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Нов римски надпис от времето на император Траян откриха в Акве калиде в Бургас

15 септември 2026, 20:33 часа 928 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Нов римски надпис от времето на император Траян откриха в Акве калиде в Бургас

Изключително ценна находка допълва историята на един от най-значимите антични комплекси по българските земи – Акве калиде. При археологическите проучвания, ръководени от доц. д-р Димчо Момчилов, е открит надпис, датиран от ранните години на управлението на римския император Траян (98–117 г.), в края на I – началото на II век. Артефактът е поредното важно свидетелство за развитието и значението на Акве калиде през римската епоха и допълва с ценна информация вече известните писмени паметници от обекта.

Археологическите проучвания в Акве калиде се осъществяват от Регионален исторически музей – Бургас, с финансовата подкрепа на Община Бургас, под ръководството на доц. д-р Димчо Момчилов.

Върху разчитането и научната интерпретация на новооткрития надпис работи известният български епиграф гл. ас. д-р Николай Шаранков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Находката се вписва в поредицата от значими римски надписи, открити при археологическите проучвания на Акве калиде през последните години. Между 2015 и 2022 г. тук са разкрити няколко особено ценни надписа на латински език от I и II век.

Сред тях е надписът от времето на император Нерон, открит през 2015 г., който свидетелства за изграждането на баните през I век. Открити са и няколко оброчни олтара с посвещения от II век, сред които особено място заема олтарът, посветен на нимфите от Марк Обсеквант, намерен през 2022 г.

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Новият надпис от ранното управление на император Траян допълва тази впечатляваща поредица и се вписва напълно в историческия и археологическия контекст, очертан от досегашните разкрития.

Натрупването на епиграфски паметници от I и II век превръща Акве калиде във все по-значим източник за проучването на римското присъствие, строителната дейност и обществения живот в района.

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община Бургас
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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