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Ламин Ямал с коментар за поредния скандал в Реал Мадрид

25 септември 2026, 18:22 часа 529 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com/GettyImages
Ламин Ямал с коментар за поредния скандал в Реал Мадрид

Звездата на Барселона Ламин Ямал коментира напрежението у вечния съперник Реал Мадрид. Преди дни мадридчани загубиха с 1:2 в градското дерби от Атлетико Мадрид. Срещата бе обгърната от сериозно напрежение, тъй като "кралете" се почувстваха ощетени от съдийството. Основното им недоволство бе свързано с червения картон на Дийн Хаусен, докато футболистът на "дюшекчиите" Канг-Ин Лий не бе изгонен за друга ситуация. След дербито клубната телевизия на Реал излезе с остра позиция, докато Жозе Моуриньо отиде с принтирани снимки от ситуациите на пресконференцията.

Ямал за скандала на Реал Мадрид и съдиите в Ла Лига

В момента Ямал е с националния отбор на Испания, където си партнира с някои от звездите на "кралете". Той бе попитан за случващото се на "Бернабеу". Сензацията на Барса се дистанцира от поредния скандал около Реал Мадрид и португалския им треньор Жозе Моуриньо. В интервю за предаването "Teledeporte" той заяви: "Честно казано, не съм много въвлечен в това и за мен няма голямо значение. Докато Барселона продължава да печели, няма за какво да се говори. Ние се концентрираме единствено върху нашия стил на игра и нашите победи."

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Ламин Ямал

Ямал предпочете да не коментира последния скандал в Реал, но наскоро той не се въздържа да сподели мнението си относно една от звездите на "Бернабеу". 19-годишният испанец е сочен за един от основните фаворити за "Златната топка" през тази година. Негови основни конкуренти са головата машина на Байерн Мюнхен Хари Кейн и суперзвездата на "кралете" Килиан Мбапе. Френският нападател бе казал, че никой друг играч не е имал по-добър сезон от него. По този повод Ямал не се поколеба да каже, че заслужава да спечели най-престижната индивидуална награда много повече от Мбапе.

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Барселона Реал Мадрид Ламин Ямал
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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