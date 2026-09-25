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КЗК поиска от "Лукойл" подробни данни за цените на горивата

25 септември 2026, 18:18 часа 485 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
КЗК поиска от "Лукойл" подробни данни за цените на горивата

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изиска от "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим Бургас" подробна информация за начина, по който се формират цените на едро на бензина и дизеловото гориво у нас. Антимонополният орган ще проверява как се променят цените на горивата спрямо стойността на суровия петрол, производствените и останалите разходи.

Искането е част от продължаващото проучване на пазара на горива, в рамките на което КЗК вече е събрала информация от двете дружества. Именно въз основа на предходния анализ през май тази година Комисията предложи пакет от 23 антикризисни мерки, свързани с пазара на горива.

Какво ще проверява КЗК

Регулаторът е изискал от "Лукойл България" ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД данни за периода от 1 май до 28 септември 2026 г. Те трябва да обхващат доставките, разходите и отделните компоненти, които участват във формирането на цените на едро на бензина и дизела.

От компаниите се изисква и информация за икономическите елементи, включени в ценообразуването, както и за методиката, по която се изчислява себестойността на горивата.

По този начин КЗК ще може да сравни движението на цените на суровия петрол с производствените разходи и крайните цени, на които бензинът и дизелът се продават на едро на българския пазар.

"Лукойл" има седем дни за отговор

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Двете дружества трябва да предоставят изисканата информация на Комисията в седемдневен срок. След получаването й КЗК ще извърши анализ на връзката между цената на суровината, разходите за производството и останалите разходи и цените на горивата на едро.

От регулатора посочват, че анализът ще бъде направен в рамките на правомощията на Комисията по Закона за защита на конкуренцията.

След като прегледа получените данни, КЗК ще прецени дали са необходими последващи действия. Комисията вече е предложила 23 мерки за пазара на горива, а новото изискване за информация ще допълни анализа й за движението и формирането на цените през последните месеци.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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