"Няма нужда": Черна гора не иска да реформира ЕС

Президентът на Черна гора Яков Милатович заяви пред Politico в хотела си в Брюксел, че страната му, която тази седмица затвори пет глави за присъединяване и се надява да се присъедини до 2028 г., може да бъде абсорбирана в блока, без ЕС да променя начина си на функциониране, предаде македонската медия "Независен". "Преди Брекзит ЕС имаше 28 членове", каза Милатович, а след присъединяването на Черна гора отново ще има 28. Така че „няма нужда“ от реформи, твърди той.

Припомняме, че Черна гора започна рреговори за членство в ЕС преди 13 години, а според последния доклад на Европа Черна гора е най-напредналата в процеса на присъединяване към ЕС, като е отворила всичките 33 преговорни глави.

Черна гора ще е домакин на Среща на върха на Западните Балкани

Черна гора ще бъде домакин на срещата на върха ЕС - Западни Балкани на 1 юни 2026 г. Това договориха черногорският президент Яков Милатович и председателят на Съвета на Европейския съюз Антонио Коща днес в Брюксел, съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ. "Следващата година, когато честваме 20 години от възстановяването на черногорската независимост, получаваме и силна подкрепа от европейските си партньори в организацията на срещата на върха ЕС - Западни Балкани на 1 юни догодина", каза Милатович след срещата. ОЩЕ: Черна гора приема срещата на върха ЕС - Западни Балкани през 2026 г.