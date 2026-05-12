"Ще платя глобата": Кметът на Бургас защити детето, продавало билети в автобус

Дете на видима възраст около 10 години продава билети в автобус от градския транспорт в Бургас. За случая разказа тази сутрин Нова телевизия. Сигналът е получен от човек, пътувал по линия Б11 от к-с „Изгрев“ в посока „Меден рудник“. По думите му детето извършвало дейността със знанието на шофьора.

„Интересна тема! Дали когато децата полагат труд под наш контрол е експлоатация, или трябва да го стимулираме? Аз не се срамувам, че мой служител е позволил на едно дете да бъде полезно. Напротив – гордея се и със служителя, и с детето. Защото вярвам, че децата трябва да растат с усещане за труд, уважение към хората и желание да помагат. Не само пред телефоните, а реално“, написа в профила си във Facebook кметът на Бургас Димитър Николов.

Той добавя, че ако бъде наложен акт за тази ситуация, ще го платя с лични средства.

Кметът обяснява, че детето е познато в „Бургасбус“ - от месеци пътува редовно по линията, помага на възрастни хора да се качват и слизат, чекира им картите, съдейства при свалянето на рампата за хора с увреждания и с желание помага на шофьора, когато има нужда.

„Нека бъдем честни – има огромна разлика между експлоатация и възпитание в труд, дисциплина и отговорност. И сега се сещам, същият този шофьор от репортажа спаси наскоро човешки живот, но никой не подаде сигнал до националните медии за него“, завършва Николов.

Публикувахте от Димитър Николов в Вторник, 12 май 2026 г.