Кабинетът "Радев" взе властта:

"Ще платя глобата": Кметът на Бургас защити детето, продавало билети в автобус

12 май 2026, 12:55 часа 524 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Добрич
"Ще платя глобата": Кметът на Бургас защити детето, продавало билети в автобус

Дете на видима възраст около 10 години продава билети в автобус от градския транспорт в Бургас. За случая разказа тази сутрин Нова телевизия. Сигналът е получен от човек, пътувал по линия Б11 от к-с „Изгрев“ в посока „Меден рудник“. По думите му детето извършвало дейността със знанието на шофьора.

ОЩЕ: И в Бургас: Ще плащат за градски транспорт с банкова карта

„Интересна тема! Дали когато децата полагат труд под наш контрол е експлоатация, или трябва да го стимулираме? Аз не се срамувам, че мой служител е позволил на едно дете да бъде полезно. Напротив – гордея се и със служителя, и с детето. Защото вярвам, че децата трябва да растат с усещане за труд, уважение към хората и желание да помагат. Не само пред телефоните, а реално“, написа в профила си във Facebook кметът на Бургас Димитър Николов.

Той добавя, че ако бъде наложен акт за тази ситуация, ще го платя с лични средства.

Кметът обяснява, че детето е познато в „Бургасбус“ - от месеци пътува редовно по линията, помага на възрастни хора да се качват и слизат, чекира им картите, съдейства при свалянето на рампата за хора с увреждания и с желание помага на шофьора, когато има нужда.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Нека бъдем честни – има огромна разлика между експлоатация и възпитание в труд, дисциплина и отговорност. И сега се сещам, същият този шофьор от репортажа спаси наскоро човешки живот, но никой не подаде сигнал до националните медии за него“, завършва Николов.

Интересна сутрешна новина! Гражданин подал сигнал в Инспекцията по труда и Нова тв, че 10-годишно дете продава билети в...

Публикувахте от Димитър Николов в Вторник, 12 май 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
дете Градски транспорт Димитър Николов билети автобус
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес