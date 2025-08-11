Кулинарни изкушения завладяват Бургас

От 15 до 24 август Морска гара Бургас ще бъде домакин на World Taste Fest 2025 – мащабен гастрономически фестивал, който обединява вкусовете на света в едно незабравимо кулинарно преживяване. Топ готвачи от Сърбия, Турция и Испания пристигат специално за събитието, за да представят емблематични ястия в цялото им многообразие и автентичност. Посетителите ще могат да се насладят и на класически италиански специалитети, ароматна паеля, гурме бургери, бутикови сладоледи и изискани десерти, създадени от утвърдени майстори в сладкарското изкуство. За свежест в летните дни гостите във фестивалната зона ще могат да се разхладят с авторски коктейли, приготвени от опитни бармани.

World Taste Fest е много повече от изложение на храни – това е истински празник на вкусовете, културите и сетивата. Фестивалът е част от богата десетдневна програма, включваща допълнителни тематични дни и вечерни събития под открито небе. Сред тях са Егаси Фест на 15 август, посветен на рап и хип-хоп културата, най-мащабното техно парти WORLD UP, театралната постановка " Съвършени натрапници" ( 21 август) , ТУТУРУТКА (22 август) , както и TEEN BOOM FEST на 23 и 24 август, насочен към младата публика.

Съвкупността от кулинарни изкушения, музика, театър и артистични формати ще превърне Бургас в притегателен център за жители и гости на града, търсещи вдъхновяващи летни изживявания.

През деня фестивалната зона ще бъде свободна за посещение, а за вечерните платени събития в рамките на програмата ще се изисква билет.