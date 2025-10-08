Войната в Украйна:

Кметът и главният архитект на Несебър да подадат оставки: Експерти за строителството и потопа на "Елените"

Главният архитект да продължи да стои на работното си място е предпоставка да възпрепятства разследването. Той има достъп до документи, които всички търсим и не можем да намерим. Успоредно с това апелираме и кметът на Община Несебър – Николай Димитров, също да подаде оставка или най-малкото да излезе в отпуск, защото самият той възпрепятства разследването. Това предложи Кръстьо Пеев от Обществен съвет Несебър след потопа в к. к. "Елените".

Кой е виновен за бедствието?

Директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" инж. Явор Димитров обясни, че още през 2009 г., въз основа на получен сигнал, е извършена проверка на място от служители на Басейнова дирекция. "Установено е нерегламентирано покриване на реката и строителство в границите на водния обект. Още тогава са сигнализирани компетентните институции – РДНСК, Община Несебър, областният управител на Бургас и Районната прокуратура в Несебър. По-късно същата година Районната прокуратура в Несебър се произнася с разпореждане, което прекратява преписката с основни мотиви, че за конкретните обекти има издадени надлежни разрешения за строеж", заяви Димитров.

Пеев припомни каква информация са дали от Басейнова дирекция и обясни, че то е фундаментално. "Веднъж казват, че няма никаква съгласувателна документация с тях. Втори път казаха, че е имало сигнал от 2009 г. до прокуратурата, която накрая се е произнесла, че има надлежна документация, а нея всъщност я нямало. След това през 2015 г. има сигнал към РДНСК. Тоест, знаело се е, че там се строи върху речно дере, което се покрива по абсолютно незаконен начин”, коментира Пеев.

 

 

