Руският следствен комитет е приключил разследването по делото за заговор за убийството на главния редактор на RT Маргарита Симонян. Тя е едно от основните пропагандни оръжия на руския диктатор Владимир Путин - Още: 2021 г.: Лъжеща в името на Путин "журналистка" печели 4 пъти повече от него

"Главният следствен отдел на Следствения комитет на Русия приключи разследването си по наказателното дело срещу Михаил Балашов, организатор на клетка на терористичната организация "Националсоциализъм/Бяла сила" (определена като терористична организация от Върховния съд на Руската федерация), и 11 от нейните членове. Установено е, че през април 2022 г. Балашов е създал клетка на терористичната организация "Националсоциализъм/Бяла сила" в Москва, наречена "Чиста кръв", в която е вербувал членове с националсоциалистически и расистки възгледи. Между септември 2022 г. и юли 2023 г. Балашов и най-малко 11 членове на тази клетка, включително непълнолетни, са извършили 6 нападения срещу чуждестранни граждани и лица с нетрадиционна сексуална ориентация. Те са публикували видеоклипове на нападенията онлайн с цел насърчаване на екстремистка дейност. Освен това, по искане на неидентифицирани лица, Балашов и друг член на клетката, Егор Савелиев, са се споразумели да убият журналистката Маргарита Симонян срещу парично възнаграждение от 50 000 долара. За целта съучастниците са събрали информация за нейното местонахождение и маршрути на придвижване и са получили огнестрелни оръжия и боеприпаси от неидентифицирани лица, за да извършат убийството ѝ. Съучастниците не са могли да осъществят престъпното си намерение, тъй като са били задържани от служители на ФСБ. Обвиняемите са задържани под стража", се казва в прессъобщение на Следствения комитет на Русия.

Обвиненията са - създаване и участие в терористична организация, подпомагане на терористична дейност, грабежи и хулиганство, публични призиви за екстремистка дейност и подбуждане към омраза и вражда, основани на националност (членове 205.5, 205.1, 213, 162, 280 и 282 от Руския наказателен кодекс), опит за придобиване на огнестрелно оръжие и подготовка за убийство (алинея 1 на член 30, параграфи "ж" и "з" от алинея 2 на член 105, алинея 3 на член 30 и алинея 4 на член 222 от Руския наказателен кодекс).

Така ли е?

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA припомня, че приятели на Балашов вече са твърдели, че той е бил бит и измъчван цяла нощ от служители на ФСБ, преди да пристигне официална оперативна група. ФСБ е проследила Балашов на улица "Вавилов" в Москва на 13 юли 2023 г., според медийни съобщения. Негови приятели са разказали на журналисти от изданието "Вот Так", че Балашов е бил завлечен в гараж и му е нанесен побой, докато е бил окован с белезници на гърба. Използван е и електрошоков пистолет, за да бъде измъчван.

Според Балашов, намерен по време на обиск автомат АК-47 не е негов, а подхвърлен от ФСБ. В доклада на следователя се посочва, че Балашов е бил задържан, когато е отишъл да вземе автомата и боеприпасите от скривалище. ФСБ съобщи за ареста на Балашов и седем други заподозрени (почти всички едва завършили гимназия) на 15 юли 2023 г. Силите за сигурност на Русия ги обявиха за членове на неонацистката група "Параграф 88", които уж са изпълнявали задачи за украинското разузнаване срещу обещаната награда (1,5 милиона рубли за всяко убийство). Те са заподозрени в планиране на опит за покушение срещу Симонян и Собчак. Младите мъже обаче са вкарани в предварителен арест по друго обвинение, свързано с нападения срещу мигранти. В крайна сметка Ксения Собчак не е спомената в обвиненията, повдигнати срещу Савелиев и Балашов.

