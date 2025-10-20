Пари няма, но вие воювайте. Русия все повече затъва икономически

В четвъртата година от войната в Украйна Русия е изпаднала в криза. Ускоряващата се инфлация, недостигът на бензин поради атаки с дронове и индустриалната стагнация са само част от проблемите. Властите започнаха да намаляват помощите, заплатите и да повишават ДДС. Но ще спаси ли това икономиката? И ще успеят ли руските власти да се справят с новото предизвикателство - гладните бунтове в регионите?

Двойни цени

Един от първите признаци на икономическата криза са повишаващите се цени. От началото на войната цените на повечето артикули в московските супермаркети са се повишили с 60-65%, според оценки на военното министерство, като цената на някои артикули се е удвоила. Производителите намаляват размера на опаковките и бутилките и крият шоколадовите блокчета в пластмасови кутии, за да се предпазят от крадци. Купувачите избират пилешко месо пред говеждо и избягват храненето в ресторанти, пиша телеграм-каналът "Можем объяснить".

Без възможности

Войната, санкциите, а сега и украинските удари с дронове по петролни рафинерии и ниските цени на петрола напълно промениха ситуацията, казва Игор Липсиц, доктор по икономика: "Русия се въвлече в беда. И дори ако войната внезапно приключи утре, нещата няма да се подобрят. Мислите ли, че Русия веднага ще започне да изнася петрол и газ за Европа? Не, влакът тръгна – Тръмп го отвлече", казва икономистът.

Държава, която десетилетия наред се наричаше „енергийна суперсила“, вече не може да напълни собствените си вагони. Основните ѝ потребители на петрол се превръщат в основни доставчици на петролни продукти. След нарастваща вълна от атаки с дронове от страна на украинските въоръжени сили, десетки рафинерии са в бездействие, а цената на оскъдния бензин достига рекордни висоти, коментира още "Можем объяснить".

