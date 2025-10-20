Удар по руския петрол и газ: ЕС обяви кога може да приеме 19-ия пакет санкции, макар да има пречка (ВИДЕО)

Следващият, 19-и пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия може да бъде одобрен на 23 октомври, заяви ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас по време на среща на външните министри от блока в Люксембург днес, 20 октомври. Пакетът, представен от Европейската комисия миналия месец, е насочен срещу руските банки, приходите от петрол и газ и мрежите, участващи в заобикалянето на съществуващите ограничения, наложени във връзка с пълномащабната война на Москва срещу Украйна.

Още: Удар по руските банки, петрол и газ, за да преговаря Путин за мир: ЕК обяви 19-и пакет санкции (ВИДЕО)

„Очакваме тази седмица да приемем и 19-ия пакет от санкции. За съжаление, не днес, но в четвъртък (23 октомври) ни предстои среща на лидерите“, заяви Калас.

Австрия вече не е "против", Словакия още блокира

Австрия оттегли своето противопоставяне по-рано тази седмица, премахвайки ключова пречка пред споразумението на блока. Виена беше блокирала санкциите с искането ЕС да компенсира австрийската Raiffeisen Bank за загубите, свързани с руските контрамерки – предложение, което беше отхвърлено от другите държави членки: Размяна на територии: Путин с обновено искане пред Тръмп. Цената на 0,4% украинска земя е 100 000 убити руснаци (ОБЗОР - ВИДЕО).

🇪🇺 EU prepares a new blow to the Kremlin: 19th sanctions package could be approved as early as Thursday



According to Kaja Kallas, the European Union may adopt its 19th package of sanctions against Russia as soon as this Thursday. Among the key topics under discussion is action… pic.twitter.com/tBjfIaoLMS — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2025

Словакия, която също беше изразила резерви, остава единствената страна, блокираща санкциите, според дипломати от ЕС, цитирани от Reuters. Братислава е поискала въпросът да бъде разгледан на предстоящата среща на върха на лидерите на 23 октомври. Очаква се Европейската комисия да изпрати писмо до Словакия в опит да разреши задънената ситуация.

Пакетът санкции удря по руския газ и петрол

Пакетът включва пълна забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG), като се очаква мярката да влезе в сила през януари 2027 г. – една година по-рано от предварително планираното преустановяване на вноса на руска енергия: Индия вече е намалила наполовина вноса на руски петрол.

Той налага и пълна забрана за трансакции на руските държавни енергийни компании „Роснефт“ и „Газпромнефт“, санкции на 118 кораба от така наречения „сенчест флот“ и наказания срещу търговци и рафинерии от трети страни — особено в Китай.

За първи път ЕС ще наложи ограничения и на криптоплатформите и банките в Русия и други страни, които улесняват заобикалянето на санкциите. Пакетът е насочен и към трети страни, обвинени в доставка на стоки с двойна употреба към Москва.

Още: Не може в ЕС без санкции срещу Русия: Урсула фон дер Лайен към Вучич (ВИДЕО)

Предишният пакет от санкции, одобрен на 18 юли, беше описан от служители на ЕС като „най-силният досега“, като се фокусираше върху ограничаване на приходите на Русия от петрол чрез понижаване на тавана на цените за морски износ до 47,60 долара за барел и налагане на санкции на над 100 кораба, участващи в заобикалянето на санкциите.