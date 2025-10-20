Войната в Украйна:

Зеленски: Ако включа региони на Русия в украинската конституция, ще се изтеглят ли руските войски оттам

"Ако аз включа, например, два региона на Руската федерация в украинската конституция, ще се изтеглят ли руснаците от тези територии?" Така с въпрос на въпроса отговори украинският президент Володимир Зеленски, помолен да коментира искането на диктатора Владимир Путин Украйна да изтегли войските си от територии в Донбас, които Русия не е успяла да превземе.

Припомняме, че според информация на някои източници, в разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп Путин е поискал украинските войски да се изтеглят доброволно от контролираните от тях територии в Донбас, където впрочем имат най-силните си укрепени защитни линии, за да можело да има прекратяване на огъня. Москва още през септември 2022 г. вписа целия Донбас в конституцията си, без изобщо да го е завладяла напълно.

Цялото изказване на Зеленски на срещата му с журналисти гласи: "Ако Путин утре внесе нещо друго (в руската конституция - бел.ред.), ще трябва ли отново да се изтеглим от някаква територия? А ако аз включа, например, два региона на Руската федерация в украинската конституция, ще се изтеглят ли те от тези територии? Това е неработещ модел."

В добавка Зеленски обясни на брифинга, че е пояснил пред специалния пратеник на Тръмп - Стив Уиткоф, абсурдността на аргументите на Русия, които се крият зад фалшивия рефередум, който тя проведе в окупираните украински територии, където хората бяха принудени да гласуват под дулото на оръжия.

Елена Страхилова
