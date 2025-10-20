Пеевски се уплаши от колата на Радев и поиска финансовият министър да му купи служебни

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски изглежда се уплаши от президента Румен Радев и употребата на личния му автомобил, което срещна широко обществено одобрение, поради което спешно нареди на финансовият министър Теменужка Петкова да закупи на президентството служебни коли и да обезпечи заплащане на служебни шофьори. Пеевски, който формално не е във властта, неведнъж демонстрира отношението си към министри, ознаменувано от лично неговите думи: "Всеки ден поставям темите, всеки ден разговарям с министрите".

В писмото си Пеевски уточнява, че във връзка с приетите от Народно събрание изменения в Закона за Националната служба за охрана, президентската институция остана без автопарк, който да бъде на разположение на нейната администрация. До този момент служителите на администрацията на президента бяха единствената държавна администрация, която използваха автомобилите на Националната служба за охрана (НСО).

Заради това бе изпратено писмо на министъра на финансите, в което се настоява за спешни действия в координация с администрацията на президента за обезпечаване с постановление на Министерски съвет, на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал.

Указанията на Пеевски

"Президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент, защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време. ... Съветниците и секретари на Радев не са по-привилегировани от чиновниците и служителите в министерствата, агенциите и пр. държавни структури, и те трябва да бъдат обслужвани от автопарк на институцията, каквато е общата практика", пише Пеевски.

По думите му "евтините ПР-номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР" и стрували скъпо. Причината - за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс, заради "неспециализираните автомобили и разходки - демонстрации, компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а „опаковането“ на това действие като акт на съпричастност към служителите е откровена демагогия и лицемерие", твърди още Пеевски.

