Кражбата на века: Киберпрестъпници източиха сметките на бизнес, медии и църкви

Прокурорите в Гърция разследват това, което описват като най-голямата организирана мрежа за киберпрестъпления в страната, обвинена в кражба на данни за онлайн банкиране и източване на сметките на жертвите в стотици координирани измами, съобщи гръцкото издание Kathimerini. 750-страничното досие по делото описва подробно сложна структура от 1298 заподозрени и обвиняеми, свързани с най-малко 669 потвърдени измами и незаконни печалби, надвишаващи 6 милиона евро от февруари 2022 г. насам.

Целите на групата са дори сметките на църкви и манастири

Твърди се, че организацията е действала от центрове в цяла Гърция – от Корфу до Крит и Солун до Цикладите – насочена към собственици на бизнес, медии, църкви и манастири. ОЩЕ: Внимание: Нова фишинг атаката от името адвокатски дружества

Съдебната помощ на САЩ и подкрепата от Google помогнаха за проследяването на фишинг инфраструктурата, домейните и акаунтите, свързани с мрежата.

Групата е имала ясна йерархия

За разлика от предишни телефонни измами, разследващите твърдят, че тази група е имала ясна йерархия: лидери, координатори, кол центрове, екипи за събиране на данни и „мулета за пари“. Членовете ѝ са използвали фишинг съобщения, представящи се за банкови комуникации, за да получат идентификационните данни на жертвите. Една жертва, идентифицирана като KS, е загубила 78 690 евро, след като е кликнала върху фалшив банков линк, изпратен чрез SMS през май 2022 г.

Властите са проследили базата на групата до ромски селища в райони като Зефири, Зевголатио и Екзамилия, където импровизирани кол центрове са осъществявали стотици обаждания дневно. Центровете са се местили често, за да избегнат разкриване.

Роднини често заемаха ключови роли, като технически квалифицирани членове боравеха със системи за електронно банкиране.

Операцията разчитала на „парични мулета“, които срещу 200-600 евро предавали банковите си карти и данните за вход. След всяка измама те обявявали картите си за изгубени и следите им били неясни. ОЩЕ: Даниел Митов обсъди с представители на „Мета“ мерки за по-голяма онлайн сигурност