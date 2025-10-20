Зеленски: Няма да изтегля войските от Донбас. Руснаците да се върнат в реалността

Няма да има отстъпление от Донбас. Позицията на Украйна по този въпрос остава непроменена. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на брифинг. Русия иска изтегляне на украинските войски от Донецка и Луганска области, но това е абсолютно неприемливо, категоричен бе той.

Това няма нищо общо с реалността

"Руснаците се позовават на така наречения си референдум, проведен след окупацията. Това е незаконно и няма нищо общо с реалността", каза Зеленски.

Той напомни, че Русия незаконно присъедини през септември 2022 г. тези украински области, включвайки ги в руската конституция, като за целта използва фалшифициран референдум.

И попита - ако утре Путин внезапно реши някакви други промени да си направи в конституцията, значи ли това, че украинските военни пак трябва да напуснат някоя територия.

"Ако Путин утре внесе нещо друго, ще трябва ли отново да се изтеглим от някаква територия? А ако аз включа, например, два региона на Руската федерация в украинската конституция, ще се изтеглят ли те от тези територии? Това е неработещ модел", каза президентът.

Американците така си интерпретират нещата

Коментирайки въпроса за възможна размяна на територии в Украйна, каквато се обсъжда от световни медии на база изказвания на американски официални източници, Зеленски заяви, че по всяка вероятност американските служители интерпретират руските изявления по различен начин от това, което имат предвид руснаците.

Става дума за тиражираните твърдения, че руският диктатор Владимир Путин е поискал в телефонния си разговор с Доналд Тръмп Украйна да се откаже от тази част от Донецка област, която все още не е превзета от Русия, в замяна на прекратяване на войната. А Москва била готова в замяна да върне части от Херсонска и Запорожка области - региони, които към момента е окупирала частично и не успява да завладее напълно.

"Руснаците вероятно имат предвид, че няма да продължат напред [в тези територии - бел.ред.], докато американците интерпретират това като възможно връщане на територии на Украйна", обясни Зеленски.

Ново удължаване на военното положение и мобилизацията

Междувременно Зеленски внесе днес във Върховната рада законопроект за удължаване на военното положение и мобилизацията с нови 90 дни – от ноември до февруари 2026 г.