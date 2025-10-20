Плащаме по "невярна" формула: Как съдът поряза "Топлофикация" за незаконна наредба, но промяна няма

"Топлофикация София" прибира солидни суми от стотици хиляди свои клиенти чрез "невярна" формула за изчисление на заплащането на сградна инсталация. Това алармират експерти, участвали в множество експертни комисии и завеждали дела срещу наредба на Министерството на енергетиката, свързана с топлофикационните дружества. Според тях изравнителните сметки съдържат неправилно съставен компонент, с който дружеството кара хората да плащат дори за неизползвана топлина.

Съдът отменя незаконна формула, властта опитва да я вкара пак в сила

Един от експертите - Стоян Грозданов - разказа на пресконференция в БТА как през 2015 г. е завел дело с други граждани срещу формулата за сградната инсталация. На първа инстанция то е спечелено, на втора инстанция решението обаче е обезсилено. "Отидохме в Съда на ЕС и там спечелихме знаково дело, в което се казва, че когато една норма се отмени по съдебен ред, важи от датата на приемане на нормата, а не последващо. След това те смениха номера на наредбата, издадоха същото и веднага заведохме дело. Спечелено е убедително на първа и на втора инстанция с окончателно решение през февруари 2025 г. Като отпадна формулата за сградна инсталация, цялата им методика рухна", каза той.

По думите му - бившият министър и бивш председател на Комисията по енергетика в парламента Делян Добрев от ГЕРБ се опитва 4 пъти да вкара в Закона за енергетиката формулата, която е отменена от Върховния административен съд с окончателно решение. Винаги това става "през други закони и на второ четене, без обществено обсъждане", посочи Грозданов. "Четири пъти беше спрян от депутати от опозицията. Гражданите отменяли формулата и той иска да я вкара в закон, за да не може да се отменя", допълни експертът.

По-рано през годината вървеше обществено обсъждане за 30% сградна инсталация по предложение на Министерството на енергетиката. "На двете посещения, които направихме при министъра на енергетиката (Жечо Станков - бел. ред.), му обяснихме какво не трябва да прави. Сградната инсталация няма никакъв начин да се фактурира. Внезапно през май месец той въведе в наредбата отново същата формула, която два пъти е отменена – въведе я за трети път. Веднага беше заведено дело във ВАС и в момента с две решения – от 11 юли и 4 септември – действието на тази формула е спряно. В началото на декември ще бъде делото, когато вероятно ще бъде и отменена. "Топлофикация София" няма никакво нормативно основание да изчислява сградна инсталация, а оттам и останалите работи, които са по отоплението на имотите. Всичко, което правят, е криминално", смята Стоян Грозданов.

Плаща се за топлина, която не се консумира - засегнати са над 1 млн. души, смята експерт

"Тази формула от 2007 г. тормози всички хора, които се занимават с получаване на топлинна енергия от „Топлофикация София“", включи се друг експерт - доц. Красимир Боев. "Тя е аналитична – с нея се опитват да въведат математически модел за изчисляване на внесената топлина в сградите етажна собственост с вертикални захранвания. Не важи за тези с хоризонтални захранвания. На огромен брой сгради в град София щранговете и захранването са вертикални. Засегнатите от тази формула са огромен брой хора. Само потребителите са към 430 000 жители на град София, сложете и семействата им, децата им – това са над 1,2 млн. души. Същото важи за жителите, които използват тази формула в другите селища".

По думите му - тази формула "по принцип не може да съществува – тя е невярна". Това е математически модел, който "имитира реално физическо съоръжение, но не отговаря адекватно на физическите процеси". Колко е невярна, е отделен въпрос, смята Боев. "Въпреки всичко, тъй като тези сгради са останали от старите времена и имат само един топломер, „Топлофикация“ няколко пъти налага тази формула и принуждава гражданите да плащат за топлина, която те не са консумирали. Това е в огромно пронтиворечие с редица европейски директиви, които изискват това, което се плаща, да бъде измервано, а не изчислявано. В случая разликата между двете е огромна".

Преди имаше такса „мощност“, която беше около 10 лева. Съдът я отмени и веднага бе въведен този начин за определяне на т.нар. сградна инсталация. Първоначално се определяше като 5% от вкараната в сграда етажна собственост топлинна енергия. "След това започнаха да я увеличават. Последните разпоредби я докараха до 50% сградна инсталация – цялата топлинна енергия, която влиза, се дели на две части", т.е. половината се губи. "Такова нещо е невъзможно. Лично аз плащам около 30% сградна инсталация. Ако всички тези 400 000 души плащат по толкова, всеки може да сметне какви огромни пари прибира „Топлофикация“ за тази невярна по принцип формула", каза доц. Боев.

"Написал съм два материала за този модел и доказах, че единствената величина, която може да се променя във формулата, е цялата топлинна енергия, която се вкарва в сградата етажна собственост. Ако този първи елемент не е верен, цялата методика рухва. Тук стои въпросът колко е тази енергия. В наредбата пишеше, че това е проектната мощност на монтираните тела. Всъщност в сградната инсталация топлоносителят, който отива до радиаторите, е твърде различен по характеристики. Това първо се определя от броя на отоплителните радиатори, след това от мощността, което означава, че функцията отоплител във времето е много сложна и не подлежи на аналитично изчисление. Топлофикаторите по тази причина използват емпирични, или приблизителни формули. Когато са строени тези сгради, е изчислено, че съществуват топлинни загуби. Решили са, че тази загуба ще е от 5 до 7%. Топлоносителят минава през тръбите, нагрява ги и това са загуби вследствие на нормалния технологичен процес. Не може да няма загуби. Но тръбите не са отоплително тяло. Това е техническият елемент, който служи за доставяне на топлинна енергия до радиаторите и без който не може", продължи той.

И даде пример - в една 10-етажна сграда, за да бъде загубата 50%, както е в наредбата, трябва в тази сграда да работи един радиатор на 10-ия етаж. "Това мога да го докажа с изчисления. Няма такова нещо, но ни насилват да плащаме по този начин", заяви той. По думите му - имало дори пример за фактура със сградна инсталация 100%.

"В един момент се използваха проценти – ако няма общо решение на етажната собственост, се приема 15%. След това в министерството имаше предложение да е между 20 и 40%. Беше предложено от хора, които по принцип трябва да защитават гражданите. „Топлофикация“ събрала сведения от няколко града, намерила средната стойност и казала – толкова ще бъде. Но процентите бяха изчислени на базата на тази формула. Това са обидни неща, лъже се години наред", смята доц. Красимир Боев.

Според него тук става въпрос за допълнителен данък недвижима собственост, който може да го взема само държавата. "Ако всички топлинни консуматори бъдат изключени, това нещо не би трябвало да има някаква стойност, защото не тече топлоносител и тръбите не се награвят. Но тъй като е написано „проектна мощност“, това дава някаква стойност и я разпределят на хората. Има информации, че (от "Топлофикация" - бел. ред.) са получили около 2 милиарда лева по този начин", твърди той.

"Оказва се, че когато си плащате държавния данък за вашето жилище, го плащате въз основа на един член в Закона за местните данъци и такси, в който пише какви инженерни инфраструктури имате във вашето жилище. Там влиза и топлоснабдяването. Тези тръби, които ги имате, сте си ги платили още когато сте си купили жилището. Държавният данък е едно нещо. За същите тези тръби, без да има топлоносител през тях, се плаща същият данък (през наредбата - бел. ред.). Как? България, като член на ЕС, трябва да се подчинява на европейските закони. Законите, с които работим ние, не се подчиняват. Съдът потвърди именно тези европейски закони", отчете експертът.

Институции не дават отговор

Неговият съмишленик Димитър Тодоров обяви, че институциите на практика мълчат по темата.

"През февруари тази година написах един сигнал, който е озаглавен: "Топлинните разпределители са незаконни". Изпратих го на Комисията по енергетика в 51-вото Народно събрание, към „Изправи се.БГ“, където е Мая Манолова, към БНТ. От тях досега нямам никакъв отговор. Оставам с убеждението, че някой се страхува от това, което съм написал. Преди може би месец написах същото писмо до омбудсмана. Г-жа (Велислава) Велчева ми отговори някак йезуитски. Не казва съгласна ли е, а казва, че засега няма по-добра алтернатива. Но аз бих питал: съдът, когато отменя незаконна наредба, дава ли алтернатива? Не. Министерството на енергетиката трябва да намери тази алтернатива, там има куп специалисти", каза Тодоров.

В сигнала му пише още, че не се спазва европейски стандарт, в който е записано ясно, че енергията трябва да се измерва с топломер. "В случая, който ние имаме и с който се изработват изравнителните сметки, всичко се изчислява – технологичните разходи в абонатната станция, които не са значителни, за сградната инсталация също има формула. Не се спазва и Законът за измерванията – там има два члена, според които се разрешават само единици от международната система „Si“. Други мерни единици в България не могат да се допускат".

Сигналът посочва също, че когато разпределителите се монтират на радиатора, идва човек от фирмата за дялово разпределение, но той поставя в разпределителя някакви коефициенти, зависещи от обстановката. "Това е намеса на човек в измервателния процес, което е просто недопустимо", смята сигналоподателят.

"Писах писмо и до Българския институт по метрология – казаха ми, че не се занимават с топлинните разпределители, защото тяхната съдба се регулира от Закона за енергетиката. Това, значи, са уреди, които никой не може да проверява. На сигнала никой не отговаря", каза Тодоров.

Абсурд е и превръщането на потребителя в клиент, смята той. "Потребител си тогава, когато потребяваш – т.е. ако имаш радиатори. Но ако нямаш, не си потребител. Тогава думата „клиент“ играе важната роля, а именно да си плащаш за сградна инсталация. Така не можеш да се позоваваш на Закона за защита на потребителите", добави експертът.

Според изисквания в Закона за енергетиката всички ще бъдем длъжни да си купим разпределители с дистанционно отчитане до 2027 г. "Тъй като те са негодни, защо от хората се вземат милиони левове за играчки, които не дават вярна информация?", пита той. "Топлинните разпределители са незаконни средства и трябва да се преборим за това те да бъдат премахнати. Какво ще действа след това, е друг въпрос. Не може по този начин да се продължава", смята Димитър Тодоров.

