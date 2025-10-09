"Нямат акт 16 и строителна документация": Нови примери с данни от "Елените"

"Всички институции се правят, че нямат идея какво се строяло в "Елените". Борисов продължава да прокарва опорката, че там някой друг бил правил чадър докато толкова негови правителства бяха на власт и кадруваше във всички регулатори, а това се е строяло активно". Това категорично заяви блогърът Боян Юруков в личната си страница във Facebook - Още: "Да ги събарят още днес": Борисов за незаконното строителство в Елените (ВИДЕО)

Той разказва, че е направил проверка на няколко от имотите със строежи - в базите данни на ДНСК и НАП. И отчита следното - че има сгради, строежи, аквапаркове около районите на проверка, за които ДНСК казва, че не знае. "Не знае и за сградата, която е построена точно върху реката. Това обаче не пречи на НАП и ЧСИ-та да ги запорират и продават. Тук съм включил само скорошните примери. Т.е. по цялата верига от община, през ДНСК и министерства всички са знаели, че поне част от тези строежи и сгради нямат акт 16 или въобще строителна документация, но нищо не е правено". Конкретните данни, изнесени от блогърка, са за село Емона:

В приложените от Юруков снимки дори е посочен конкретен мезонет и на каква цена е продаван - почти 474 000 евро.

Юруков отбеляза наскоро и друго - че публичният регистър на Несебър с разрешенията им за строеж е в безобразно състояние. "Стотици страници сканиран PDF ... Даже ChatGPT запсува сочно на каталунски".

Още: Как "Козлука" се е превърнал в "Елените": Експертите предупредили за поройно дере още преди 1998 г.

Според строителният предприемач Георги Кузманов, опасността от корупция при строителство е най-голяма, когато се изготвя и одобрява Подробният устройствен план (ПУП). След като ПУП бъде одобрен, се отива в общината и се вади виза за проектиране, която дава разрешението колко да се застроява. При строителството контролът е безупречен - преди това трябва да се търсят причините, обясни той пред bTV.

Въпросният Кузманов е бил кандидат за общински съветник от партията на Стефан Янев "Български възход" - за Бургас. Той е управител на една от най-големите строителни фирми в страната - "Хитстрой". Кузманов посочи, че когато няма акт 16, значи сградата може да има проблеми с ВиК и подаването на ток. На акт 15 обаче цената е по-ниска - и има коментари, че по-често рускоговорящи купуват такива жилища и имоти, с акт 15.